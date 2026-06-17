Após três anos sem utilização, unidade do Castramóvel é entregue para administração da FSG, em Caxias do Sul

Unidade móvel foi entregue para a instituição nesta quarta-feira (17). Ricardo Rech / Divulgação

O Castramóvel, da prefeitura de Caxias do Sul, foi entregue ao Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) nesta quarta-feira (17). A instituição venceu a concessão e passará a administrar as castrações gratuitas do município por cinco anos. A data de início do serviço ainda não foi definida devido a questões burocráticas. O veículo está sem utilização há três anos.

A FSG foi a única inscrita no certame e apresentou proposta de 1,1 mil castrações gratuitas ao longo do período contratual de 60 meses (cinco anos), com possibilidade de prorrogação por igual período, o que representa uma média de aproximadamente 18 procedimentos mensais destinados à comunidade.

Porém, a instituição ainda precisa regularizar a parte burocrática com o Conselho Regional de Medicina Veterinária e a Vigilância Sanitária, o que prejudica a definição de uma data de início.

Além disso, a execução do serviço deverá seguir todas as exigências técnicas previstas no edital e no termo de referência, incluindo prestação de contas, elaboração de relatórios e cumprimento das normas de transparência e proteção de dados.

O secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Ramon Sirtoli, fez a entrega oficial da unidade ao reitor da FSG, professor doutor Denis Chidem. Também participaram do ato a coordenadora do Departamento de Proteção Animal (DPA) da secretaria, Elisa Zanolla, e as médicas veterinárias da instituição Diane Lima e Renata Saccaro.

Três anos sem operações

Adquirido em 2023, o Castramóvel recebeu investimento de R$ 196 mil, entre emenda parlamentar e aporte da prefeitura. A unidade estava sem uso desde que foi comprada.

Há um ano, em março do ano passado, o equipamento foi alvo de críticas dos vereadores Hiago Morandi (Novo) e Daiane Melo (PL), que estiveram na Semmas e publicaram imagens do Castramóvel empoeirado e sujo.

Um chamamento público foi realizado em setembro de 2025, contudo, não houve interessados. ONGs da cidade ligadas à causa animal cogitaram assumir o veículo, mas acabaram desistindo por questões financeiras.