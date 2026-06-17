Geral

Causa animal 
Notícia

Após três anos sem utilização, unidade do Castramóvel é entregue para administração da FSG, em Caxias do Sul

Serviço prevê 1,1 mil castrações gratuitas em cinco anos, com média de 18 procedimentos mensais para a população. Contudo, ainda não tem data de início devido a questões burocráticas

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS