Após recorde de frio no ano, chuva retorna à Serra neste fim de semana

Depois de registrar a menor temperatura do ano no Rio Grande do Sul na quinta-feira (25), com -4,8ºC em Vacaria, a Serra deve ter mudança no tempo ao longo do fim de semana. A sexta-feira (26) ainda começou com frio intenso e marcas negativas em vários municípios serranos, mas a previsão aponta aumento da nebulosidade e retorno da chuva entre o sábado à noite e o domingo.

Conforme levantamento preliminar da Climatempo, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, São Francisco de Paula registrou a menor temperatura da Serra nesta sexta-feira, com -1,8ºC, seguida por Muitos Capões, com -1,7ºC, Vacaria, com -1,4ºC, São José dos Ausentes, com -0,6ºC, e Bom Jesus, com -0,3ºC. Já Pinhal da Serra teve mínima de 1,4ºC, enquanto Caxias do Sul marcou 1,7ºC.

Segundo a Climatempo, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo estável nesta sexta em todo o Estado. Na Serra, o sol predomina ao longo do dia. Em Caxias do Sul, a temperatura máxima deve chegar aos 15ºC.

O sábado (27) ainda se inicia com frio e possibilidade de geada nos pontos mais elevados da região. A mudança ocorre gradualmente ao longo do dia, com o avanço de uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai. A previsão indica aumento de nuvens e chance de pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e a noite, podendo ser de fraca a moderada intensidade. Em Caxias do Sul, as temperaturas devem variar entre 5ºC e 18ºC.

O domingo (28) será o dia de maior mudança no tempo. De acordo com a Climatempo, o avanço de um cavado meteorológico — corrente de vento que ajuda a formar nuvens de tempestade — e a formação de uma frente fria favorecem o desenvolvimento de instabilidades sobre o Estado. Na Serra, a previsão aponta aumento expressivo da nebulosidade e chuva ao longo do dia, com possibilidade de temporais isolados, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Em Caxias do Sul, as temperaturas devem ficar entre 14ºC e 17ºC.