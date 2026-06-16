Após dois acidentes na Serra, saiba como usar lareiras ecológicas com segurança

Dois acidentes registrados nos últimos dias na Serra acenderam o alerta para os cuidados com o uso de lareiras ecológicas. Na última sexta-feira (12), uma mulher de 55 anos teve 46% do corpo queimado após a explosão de uma lareira artesanal em Vacaria. Já no domingo (14), um incêndio provocado por uma lareira ecológica atingiu um apartamento em Caxias do Sul, deixando uma pessoa ferida.
Embora sejam cada vez mais utilizadas por oferecerem praticidade — basta abastecer com álcool e acender — e dispensarem chaminé, as lareiras ecológicas exigem cuidados específicos para evitar acidentes.
Segundo Letícia Maciel, auxiliar administrativa da Firelli, fabricante de lareiras ecológicas de Caxias do Sul, a principal causa de ocorrências está na forma de utilização. Ela explica que o abastecimento deve ser feito somente antes de acender o equipamento. Caso seja necessário colocar mais combustível, é indispensável aguardar o resfriamento completo da lareira.
— O que causa acidentes é o erro na utilização. Como fabricante, a gente sempre recomenda seguir as medidas de segurança. O principal causador de acidentes é reabastecer a lareira enquanto ela ainda está ligada. Quando ela apagar, se a pessoa quiser reabastecer para ligar novamente, tem que esperar de 30 a 40 minutos para ela esfriar. Se colocar álcool com a lareira quente, isso pode causar um acidente — alerta.
Outro cuidado importante é a forma correta de apagar a chama. O recomendado é utilizar o abafador fornecido com o equipamento, interrompendo a entrada de oxigênio.
O tipo de combustível utilizado também faz diferença na segurança do equipamento. Conforme Letícia, a recomendação é o uso de álcool de cereais ou o álcool 92,8°, encontrado em lojas de produtos químicos.
Além da utilização correta, o consumidor deve observar a procedência da lareira antes da compra. Segundo a fabricante, optar por empresas consolidadas e por equipamentos produzidos com materiais adequados reduz os riscos.
— O ideal é procurar uma empresa já estabelecida, que passe segurança e tenha recomendações. Aqui utilizamos inox 304, que não enferruja nem deforma com o calor, além da manta refratária, que suporta as altas temperaturas.
Segundo Letícia, a procura por esse tipo de equipamento cresce antes mesmo da chegada do inverno. A praticidade é um dos principais atrativos.
— Como são lareiras portáteis, de fácil manuseio e que não produzem cheiro nem fuligem, elas acabam sendo uma opção mais prática. Hoje as pessoas procuram bastante essa facilidade.
Orientações importantes sobre o uso das lareiras ecológicas:
- Espere pelo menos de 30 a 40 minutos após o uso para reabastecer.
- Não utilize etanol ou gasolina. O combustível recomendado é o álcool de cereais ou o álcool 92,8º. Evite outros combustíveis inflamáveis, pois podem causar acidentes graves.
- Evite instalar a lareira próxima a objetos inflamáveis.
- Nunca reabastecer o aparelho com o rosto próximo.
- Não troque o equipamento de lugar com a chama acesa.
- O álcool que for derramado fora do recipiente deve ser removido com tecido absorvente e limpo com água a fim de evitar que se tenha fogo fora da lareira ecológica.
- Confira os materiais utilizados no queimador antes de fazer a compra.
- A instalação também deve respeitar uma distância mínima de materiais que possam ser atingidos pelo calor, como cortinas, sofás, tapetes e outros objetos inflamáveis. A recomendação é manter pelo menos de 15 a 20 centímetros de distância nas laterais e cerca de 60 centímetros de altura em relação a móveis e outros objetos.
- Busque produtos que possuam manual de instruções e seguir todas as recomendações de uso.
- Sempre que a lareira estiver acesa, mantenha uma pessoa adulta por perto. Mantenha crianças e animais de estimação afastados para evitar acidentes.
- Mesmo sem emitir fumaça, a lareira consome parte do oxigênio do ambiente. Mantenha janelas ou portas entreabertas para permitir a renovação do ar e evitar a sensação de fadiga ou falta de concentração.
- Em caso de acidente, o ideal é abafar a chama, não usar água.