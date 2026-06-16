Após dois acidentes na Serra, saiba como usar lareiras ecológicas com segurança

Equipamentos oferecem praticidade, mas exigem cuidados específicos para evitar acidentes. Firelli / Divulgação

Embora sejam cada vez mais utilizadas por oferecerem praticidade — basta abastecer com álcool e acender — e dispensarem chaminé, as lareiras ecológicas exigem cuidados específicos para evitar acidentes.

Segundo Letícia Maciel, auxiliar administrativa da Firelli, fabricante de lareiras ecológicas de Caxias do Sul, a principal causa de ocorrências está na forma de utilização. Ela explica que o abastecimento deve ser feito somente antes de acender o equipamento. Caso seja necessário colocar mais combustível, é indispensável aguardar o resfriamento completo da lareira.

— O que causa acidentes é o erro na utilização. Como fabricante, a gente sempre recomenda seguir as medidas de segurança. O principal causador de acidentes é reabastecer a lareira enquanto ela ainda está ligada. Quando ela apagar, se a pessoa quiser reabastecer para ligar novamente, tem que esperar de 30 a 40 minutos para ela esfriar. Se colocar álcool com a lareira quente, isso pode causar um acidente — alerta.

Outro cuidado importante é a forma correta de apagar a chama. O recomendado é utilizar o abafador fornecido com o equipamento, interrompendo a entrada de oxigênio.

Em Vacaria, explosão aconteceu quando fogo foi iniciado com álcool automotivo. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

O tipo de combustível utilizado também faz diferença na segurança do equipamento. Conforme Letícia, a recomendação é o uso de álcool de cereais ou o álcool 92,8°, encontrado em lojas de produtos químicos.

Além da utilização correta, o consumidor deve observar a procedência da lareira antes da compra. Segundo a fabricante, optar por empresas consolidadas e por equipamentos produzidos com materiais adequados reduz os riscos.

— O ideal é procurar uma empresa já estabelecida, que passe segurança e tenha recomendações. Aqui utilizamos inox 304, que não enferruja nem deforma com o calor, além da manta refratária, que suporta as altas temperaturas.

Segundo Letícia, a procura por esse tipo de equipamento cresce antes mesmo da chegada do inverno. A praticidade é um dos principais atrativos.

— Como são lareiras portáteis, de fácil manuseio e que não produzem cheiro nem fuligem, elas acabam sendo uma opção mais prática. Hoje as pessoas procuram bastante essa facilidade.

Orientações importantes sobre o uso das lareiras ecológicas: