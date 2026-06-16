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Após dois acidentes na Serra, saiba como usar lareiras ecológicas com segurança

Casos registrados em Vacaria e em Caxias do Sul acenderam o alerta para o uso correto do equipamento. Fabricante explica os principais cuidados para evitar queimaduras e incêndios

Pablo Ribeiro

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