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Após audiências públicas, processo de emissão do licenciamento ambiental do porto em Arroio do Sal avança mais uma etapa

Encontros foram realizados no Litoral e em Porto Alegre nesta semana e contaram com a participação de quase novecentas pessoas

Pedro Zanrosso

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