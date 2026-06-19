Após audiências públicas, processo de emissão do licenciamento ambiental do porto em Arroio do Sal avança mais uma etapa

População demostrou apoio ao Porto. Marcos Ozanan / Divulgação

Mais de 250 pessoas participaram da segunda e última audiência pública do licenciamento ambiental do Porto Meridional que será instalado em Arroio do Sal. O encontro mais recente ocorreu na noite desta quinta-feira (18), em Porto Alegre, e, assim como na edição do Litoral, na terça-feira (16), recebeu apoio da maioria dos participantes.

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Um novo documento que manifesta formalmente o apoio das entidades empresariais foi entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que conduziu os dois encontros. Na terça, um manifesto assinado por 30 entidades empresariais já havia sido entregue ao órgão.

As audiências fazem parte de uma das etapas do processo de emissão do licenciamento ambiental do empreendimento de R$ 6,5 bilhões, que será implantado no Balneário Jardim Oliva. Somente com a licença é possível avançar na captação de recursos. Para iniciar a obra, os investidores aguardam uma série de licenciamentos ambientais.

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O terminal portuário terá capacidade para movimentar até 53 milhões de toneladas de cargas por ano e prevê a geração de 1,5 mil empregos diretos. O empreendimento vai adotar o modelo onshore, ou seja, fora da faixa de areia, que preserva o acesso e o uso público da orla, sem prejuízo às condições da beira-mar.