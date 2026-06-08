Apenas 8,2 mil pessoas se vacinaram contra a gripe em Caxias na primeira semana após liberação para toda a população

Vacina contra a Influenza está disponível nas 48 unidades básicas de saúde (UBSs) do município. Gisele Nozari / Divulgação

Uma semana após a liberação da vacina contra a Influenza para toda a população, Caxias do Sul registra procura considerada baixa pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Desde a ampliação da campanha, em 1º de junho, apenas 8.297 pessoas fora dos grupos prioritários receberam a dose.

Os dados foram divulgados pelo secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, que demonstrou preocupação principalmente com os índices de vacinação entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades. Segundo ele, a cobertura vacinal ainda está distante da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde para os grupos prioritários.

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Entre os idosos com mais de 60 anos, 42.872 dos 91.843 integrantes do público-alvo receberam a vacina, o que representa cobertura de 46,68%. Já entre as crianças de seis meses a menores de seis anos, apenas 8.660 das 27.715 aptas foram imunizadas, índice de 31,25%.

No total, os grupos prioritários somam 123.163 pessoas em Caxias do Sul. Até o momento, cerca de 53 mil foram vacinados, o equivalente a 43,4% da meta. Bueno destacou que a baixa adesão das famílias chamou a atenção durante as ações realizadas em escolas do município.

— Nós fomos em escolas, levamos as equipes da secretaria e a adesão foi muito baixa. Solicitamos autorização para vacinar as crianças e não tivemos o retorno esperado — afirmou.

O secretário alertou que a baixa cobertura vacinal pode agravar a situação da rede hospitalar com a chegada das temperaturas mais baixas. Segundo ele, o município já contratualizou 23 leitos de UTI respiratória nos hospitais Geral e Virvi Ramos para enfrentar o aumento da demanda.

Bueno reforçou que crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas são os grupos mais suscetíveis às complicações da gripe.

A vacina contra a Influenza está disponível nas 48 unidades básicas de saúde (UBSs) do município. Os postinhos dos bairros Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê funcionam com horário ampliado até as 19h.

Vacina Caxias será antecipado para o dia 20

Paralelamente à campanha contra a Influenza, a prefeitura de Caxias do Sul mantém o programa Vacina Caxias, realizado tradicionalmente no último sábado de cada mês. Segundo Rafael Bueno, a edição de junho será antecipada para o dia 20, aniversário do município, com atendimento na Praça Dante Alighieri.

A iniciativa já contabiliza 10.361 doses aplicadas nas três primeiras edições realizadas neste ano. A vacina contra a gripe lidera a procura, com 6.561 aplicações, o equivalente a 63,3% do total. As vacinas de rotina somam 2.728 doses (26,3%), enquanto as vacinas contra a covid-19 representam 1.072 aplicações (10,4%).

As três edições registraram 4.703 doses aplicadas em março, 3.299 em abril e 2.941 em maio. Somente contra a Influenza foram 2.990 doses na primeira edição, 2.053 na segunda e 1.875 na terceira.

A maior parte dos atendimentos ocorreu nas sete UBSs participantes da ação, responsáveis por 7.773 aplicações (75%). Outras 2.588 doses (25%) foram administradas nos pontos instalados na Praça Dante Alighieri, com apoio da Cruz Vermelha e do Sesc.

Na edição mais recente, realizada em 30 de maio, a UBS Cinquentenário liderou o número de aplicações, com 393 doses, seguida pelas unidades Cruzeiro (379), Esplanada (348), Vila Ipê (339), Reolon (298), Eldorado (287) e Desvio Rizzo (232).

Grupos prioritários da vacina da Influenza (gripe):