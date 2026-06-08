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Apenas 8,2 mil pessoas se vacinaram contra a gripe em Caxias na primeira semana após liberação para toda a população

Cobertura entre grupos prioritários segue abaixo da metade da meta: idosos têm índice de 46,68%, crianças de 31,25% e público-alvo geral de 43,4%

Pablo Ribeiro

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