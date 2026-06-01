Ampliação da área verde do estacionamento rotativo em Caxias do Sul passa a valer na próxima semana

Área verde terá ampliação em Caxias do Sul. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A área verde do estacionamento rotativo de Caxias do Sul será ampliada a partir de segunda-feira (8), de acordo com a prefeitura. As principais novidades estão no trecho entre o Centro e Lourdes, além de novos pontos em São Pelegrino e perto do Parque dos Macaquinhos.

Ao mesmo tempo, os motoristas não poderão mais estacionar durante a semana em trecho da Avenida Rio Branco próximo à Igreja São Pelegrino. As vagas da área verde que existem ali sofrem alteração. A proibição vale entre as 6h e as 20h de segunda a sexta.

Já entre as ampliações, a principal está entre o Centro e o bairro Lourdes. Quadras de ruas entre Os Dezoito do Forte, Sinimbu e Avenida Júlio de Castilhos passam a ter cobrança.

Ou seja, a tarifa passa a ser praticada nas quadras das ruas Pedro Tomasi, Vereador Mario Pezzi, Treze de Maio e Humberto de Campos.

A cobrança passa a valer também na Rua La Salle, entre a Pinheiro Machado e a Bento Gonçalves, em São Pelegrino. Já no Parque dos Macaquinhos, a Avenida da Vindima, que está junto ao espaço — com acesso pela Rua Dr. Montaury, também é inserida na área verde.

Atualmente, o valor da tarifa para estacionar na área verde é de R$ 2,30 a hora. Já na área azul, a cobrança segue de R$ 4,60 a hora.

As vagas foram regulamentadas pelo município e demarcadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) em parceria com a concessionária Rek Parking.