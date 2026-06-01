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Ampliação da área verde do estacionamento rotativo em Caxias do Sul passa a valer na próxima semana

Principais novidades estão entre o Centro e o bairro Lourdes, em quadras de ruas que estão entre Os Dezoito do Forte, Sinimbu e Avenida Júlio de Castilhos

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