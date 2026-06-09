Agergs aprova tarifa social em contas de água e esgoto da Corsan; ao menos 30 cidades da Serra serão impactadas  

Ao menos 30 municípios da Serra terão moradores beneficiados com a implementação da tarifa social nas cobranças feitas pela Corsan/Aegea.

O benefício foi aprovado nesta terça-feira (9) pelo Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

A medida entra em vigor a partir de 1º de julho, mas os descontos de 50% nas faturas de água e esgoto passarão a ser aplicados a partir de agosto. Terão direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário mínimo.

Também poderão ser contempladas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que tenham entre seus integrantes pessoas com deficiência ou idosos com mais de 65 anos sem meios próprios de subsistência.

O desconto será aplicado para consumo de até 15 metros cúbicos de água por mês. Acima desse limite, a cobrança será integral.

Inicialmente, 243.032 famílias devem ser beneficiadas, o que representa cerca de 1 milhão de gaúchos. A Corsan/Aegea projeta que, com a atualização cadastral, o benefício possa alcançar mais de 2 milhões de gaúchos.

A implantação da tarifa social atende à Lei Federal nº 14.898, sancionada em junho de 2024. De acordo com a legislação, a adoção do benefício exige a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato da concessionária.

Para cumprir essa determinação, o Conselho Superior da Agergs aprovou um reajuste extraordinário de 5,76% nas tarifas de água e esgoto para os demais consumidores.



















