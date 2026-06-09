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Agergs aprova tarifa social em contas de água e esgoto da Corsan; ao menos 30 cidades da Serra serão impactadas  

Descontos de 50% nas faturas valem para famílias do CadÚnico e beneficiários do BPC. Medida será implementada em 1º de julho, com incidência na fatura de agosto 

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