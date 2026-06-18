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Acidente com trator deixa três pessoas feridas no interior de Bento Gonçalves 

Vítimas foram atendidas pelos bombeiros e pelo Samu. Um dos envolvidos, um jovem de 19 anos, foi encontrado desacordado e com ferimentos na perna direita 

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