Acidente com trator deixa três pessoas feridas no interior de Bento Gonçalves 

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um trator. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (18), na localidade de Tuiuty, interior de Bento Gonçalves. Os bombeiros foram acionados por volta das 13h40min para prestar socorro.

O acidente aconteceu no km 194 da BR-470. A primeira vítima, um jovem de 19 anos, foi encontrado caído no chão, inconsciente e com ferimentos na perna direita.

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Os bombeiros iniciaram o deslocamento dele para atendimento médico quando, no caminho, encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O jovem foi transferido para a outra equipe, que já transportava outra vítima do acidente, essa sem ferimentos graves. A idade não foi informada.

A terceira pessoa ferida, um jovem de 20 anos, foi encontrado com dor no braço direito. Ele apresentava escoriações na lombar e na lateral do abdômen. Com isso, foi encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Botafogo.