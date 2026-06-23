A uma semana do fim do prazo, apenas 5% dos jovens de 15 a 19 anos se vacinaram contra o HPV em Caxias do Sul

Todas as 48 UBSs do município seguem oferecendo gratuitamente a vacina HPV quadrivalente. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Na última semana da campanha de vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) voltada a jovens de 15 a 19 anos, Caxias do Sul ainda tem baixa adesão à imunização, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Desde o início da estratégia extraordinária de resgate, em maio de 2025, apenas 613 adolescentes receberam a dose da vacina, número que representa cerca de 5% do público estimado de 12 mil jovens que ainda não haviam sido imunizados.

A campanha termina na próxima terça-feira (30) e, depois dessa data, a vacina voltará a ser ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apenas para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, faixa etária prevista no calendário nacional.

Conforme a diretora da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul, Magda Teles, todas as 48 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município seguem oferecendo gratuitamente a vacina HPV quadrivalente. O imunizante é destinado exclusivamente aos moradores de Caxias do Sul que têm entre 15 e 19 anos e nunca receberam nenhuma dose da vacina. Quem já foi vacinado anteriormente, mesmo quando o esquema previa duas doses, é considerado imunizado e não precisa repetir a aplicação.

Dos 613 adolescentes vacinados durante a campanha, 328 são meninos e 285 meninas. Segundo Magda, aproximadamente 70% do público-alvo da estratégia era formado por meninos, reflexo de uma cobertura historicamente menor entre o sexo masculino.

— Nós fizemos chamamento, vacinação em escolas, em praças, junto com a campanha da gripe, ações em horários estendidos e mobilizou diversas secretarias e parceiros para divulgar a campanha. Mesmo assim, a adesão foi muito baixa — lamenta Magda.

De acordo com a diretora, ainda existe desinformação sobre a vacina. Ela explica que muitas pessoas associam o HPV apenas ao câncer do colo do útero e acabam acreditando, de forma equivocada, que somente as meninas precisam ser imunizadas.

— Os meninos também precisam receber a vacina, porque podem transmitir o vírus e também desenvolver doenças relacionadas ao HPV — destaca.

Outro fator apontado é a persistência de mitos sobre o imunizante. Segundo Magda, parte da resistência surgiu quando a vacina passou a integrar o calendário nacional, por estar relacionada a uma infecção sexualmente transmissível.

— Ainda existe uma lenda urbana de que a vacina estimularia o início precoce da vida sexual. É justamente o contrário: ela protege o adolescente antes que ele tenha contato com o vírus, quebrando o ciclo de transmissão — afirma.

A vacina quadrivalente protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV, responsáveis por verrugas genitais e por cerca de 70% dos casos de câncer relacionados ao vírus, como os de colo do útero, pênis, ânus, boca e orofaringe. Desde 2024, o esquema vacinal passou a ser de dose única.

Magda reforça que quem nunca recebeu a vacina ainda pode procurar qualquer UBS até a próxima terça-feira (30), levando documento de identificação e, se possível, o cartão de vacinação.

— Uma vez imunizada, essa pessoa estará protegida para o restante da vida. Por isso, reforçamos que os jovens de 15 a 19 anos que ainda não fizeram a vacina aproveitem essa última oportunidade — enfatiza.

Cobertura entre crianças e adolescentes também está abaixo da meta

Embora a vacina faça parte do calendário de rotina para meninas e meninos de 9 a 14 anos, a cobertura vacinal em Caxias do Sul também permanece abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Segundo a Vigilância em Saúde, o município possui uma população estimada de 34.545 crianças e adolescentes nessa faixa etária, sendo 17.724 meninos e 16.821 meninas. Atualmente, a cobertura vacinal é de 65% entre as meninas e de 57% entre os meninos.