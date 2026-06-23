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Baixa adesão
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A uma semana do fim do prazo, apenas 5% dos jovens de 15 a 19 anos se vacinaram contra o HPV em Caxias do Sul

Desde o início da estratégia de resgate, há mais de um ano, dos cerca de 12 mil adolescentes, somente 613 receberam a dose; campanha termina na próxima terça e, depois disso, a vacina volta a ser oferecida somente para a faixa etária de 9 a 14 anos

Pablo Ribeiro

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