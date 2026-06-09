"A gente sempre pode ser mais": os conselhos de Ary Fontoura, ator e fenômeno das redes sociais

Aos 93 anos, ele falou em Bento Gonçalves nesta terça-feira. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Aos 93 anos, o ator Ary Fontoura continua acumulando papéis. Além da trajetória de mais de seis décadas na televisão, ele também se tornou um fenômeno das redes sociais. Somente no Instagram, reúne mais de sete milhões de seguidores, público conquistado principalmente durante a pandemia, quando passou a compartilhar conteúdos do cotidiano e mostrar uma faceta mais íntima de sua vida.

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Foi justamente essa experiência de constante reinvenção que Fontoura levou ao palco do 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc na manhã desta terça-feira (9), em Bento Gonçalves. O evento reuniu cerca de 900 pessoas no Dall’Onder Grande Hotel.

Antes da palestra, Fontoura falou sobre trabalho, envelhecimento, aprendizado e a inesperada popularidade digital conquistada após os 80 anos. Ao ser questionado sobre o segredo para manter a disposição aos 93 anos, o ator, natural de Curitiba, atribuiu a energia à trajetória marcada por mudanças e desafios:

— Eu trabalho desde os oito anos, sempre me reinventando. Eu trabalhei em fábrica, estudei, fiz universidade, quis ser advogado. Depois fui para o Rio de Janeiro e trabalhei em restaurante, fui chofer de praça, fiz de tudo até atingir os objetivos que eu queria.

Sobre os principais aprendizados que o tempo lhe trouxe e que considera importantes para as novas gerações, destaca a importância dos estudos.

O ator é natural de Curitiba. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Eu acho que o mundo hoje em dia está essencialmente prático e pouco teórico. Tudo aquilo que você aprende lhe pertence e ninguém lhe tira. Eu sinto cada dia que essa parte mais intelectual da vida está sendo jogada fora por uma forma muito mais objetiva de viver — diz.

Fenômeno das redes sociais

A entrada no universo digital aconteceu, como ele conta, de forma quase acidental. Durante o isolamento provocado pela pandemia, o ator passou a compartilhar vídeos e situações do cotidiano. O que começou como uma forma de comunicação acabou aproximando ainda mais o público que o acompanhava há décadas na televisão.

— Eu não pensei que me tornaria uma referência digital, mas sabia com qual público iria falar. Era um público que me acompanhava na televisão e que não me conhecia de verdade.

O ator lembrou que está na TV Globo desde a fundação da emissora e soma 61 anos de casa, além de ter participado de 51 novelas. Segundo Ary, a internet permitiu mostrar aspectos pessoais que o público não conhecia.

— As pessoas tinham interesse em saber o que havia por trás do Ary. Na internet, elas passaram a ter essa oportunidade. Preso dentro daquele quarto durante a pandemia, o cenário era eu e mais nada. As pessoas se correspondiam comigo e isso saciava um pouco a curiosidade delas.

Envelhecer sem medo

Ao refletir sobre a própria influência na forma como a sociedade enxerga a velhice, Ary adotou um tom cauteloso. Mesmo assim, reconhece que a autenticidade pode ser um dos fatores que explicam a identificação do público. Para quem está chegando à terceira idade e encara essa fase com receio, o conselho é simples: seguir em frente.