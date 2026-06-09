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"A gente sempre pode ser mais": os conselhos de Ary Fontoura, ator e fenômeno das redes sociais

Aos 93 anos, ele falou, em Bento Gonçalves nesta terça-feira, sobre reinvenção, carreira, estudos e o sucesso na internet durante o 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, que reuniu cerca de 900 participantes 

Pablo Ribeiro

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