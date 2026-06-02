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42 municípios da Serra recebem selo “Amigo da Vacina” por alcançarem metas de imunização em crianças e adolescentes

Jaquirana, São Marcos e Garibaldi conquistaram o selo ouro pelo terceiro ano consecutivo; Caxias do Sul ficou com o selo bronze por vacinar 95% da população de até um ano de idade com a tríplice viral;

Pedro Zanrosso

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