42 municípios da Serra recebem selo “Amigo da Vacina” por alcançarem metas de imunização em crianças e adolescentes

A ação é promovida em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), local onde ocorreu a cerimônia. Luis André / Secom

Mais de 40 cidades da Serra foram contempladas com o selo "Município Amigo da Vacina", uma iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), para valorizar as estratégias de imunização adotadas em 2025. A premiação, que ocorre pelo terceiro ano consecutivo, foi realizada na tarde desta terça-feira(2).

Os selos, divididos em ouro, prata e bronze, são conquistados quando os municípios atingem as metas de aplicação das vacinas pentavalente, tríplice viral e contra o HPV. A maior distinção é para que atinge a cobertura dos três imunizantes.

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No total, 431 municípios do Estado foram contemplados com destaque para o aumento de 6,1% na cobertura vacinal contra o HPV. As vacinas pentavalente e tríplice viral registraram queda de 2,2% e 3,7% na cobertura vacinal.

Na Serra, 17 cidades conseguiram o selo ouro, com destaque para Garibaldi, Jaquirana, São Marcos que conquistaram o título pela terceira vez. Alto Feliz, Veranópolis e Vista Alegre do Prata não conseguiram repetir o desempenho do ano passado e receberam o selo prata.

Com apenas 69,18% da meta alcançada na vacinação contra o HPV e 93,76% do público alvo vacinado com a Pentavalente, Caxias do Sul recebeu o selo bronze por vacinar 95,36% do público com a tríplice viral. No ano passado a maior cidade da Serra havia conquista o selo prata.

Caxias do Sul não repetiu o desempenho do ano passado e recebeu o selo bronze. Gisele Nozari / Divulgação

Como funciona o prêmio

Para definir os vencedores, a ação classificou as cidades em três categorias, levando em conta a cobertura vacinal registrada em 2025, o tipo de vacina e suas respectivas faixas etárias. São elas:

Categoria Baby: cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente.

cobertura maior ou igual a 95% (terceira dose para menores de um ano de idade) para a vacina pentavalente. Categoria Dente de Leite : cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral.

: cobertura maior ou igual a 95% (primeira dose para crianças de um ano de idade) para a vacina tríplice viral. Categoria Teens: cobertura maior ou igual a 90% (adolescentes e pré-adolescentes de nove anos a 14 anos, uma dose) para vacina contra o HPV.

Os selos também foram divididos conforme o número de categorias em que os municípios obtiveram o índice mínimo:

Ouro (meta atingida nas três categorias).

Prata (meta atingida em duas categorias).

Bronze (meta atingida em uma categoria).

Confira abaixo os vencedores da Serra

Selo Ouro

Antônio Prado, Carlos Barbosa, Cotiporã, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guabiju, Guaporé, Jaquirana, Nova Araçá, Nova Bassano, Pinhal da Serra, Protásio Alves, Santa Tereza, São Marcos, São Valentim do Sul, São Jorge

Selo Prata

Alto Feliz, Canela, Ipê, Montauri, Monte Alegre dos Campos, Nova Prata, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, Paraí, Pinto Bandeira, São José dos Ausentes, Serafina Corrêa, Vacaria, Veranópolis, Vila Flores, Vista Alegre do Prata

Selo Bronze

André da Rocha, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Caxias do Sul, Esmeralda, Gramado, Monte Belo do Sul, Nova Petrópolis

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