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Voltado à evangelização, movimento de Emaús completa 50 anos em Caxias do Sul com 12 mil jovens formados

Iniciativa reúne grupos em toda a Diocese e será homenageada em sessão solene na Câmara nesta quarta-feira

Pablo Ribeiro

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