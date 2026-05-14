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Volmir Peracchi, ex-vereador de Veranópolis e servidor dos Correios, morre aos 69 anos

Conhecido pela proximidade com a população e pela trajetória de mais de 30 anos nos Correios, ele estava internado no Hospital Tacchini

Juliano Lannes*

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