Volmir Peracchi, ex-vereador de Veranópolis e servidor dos Correios, morre aos 69 anos

Ex-vereador estava hospitalizado em decorrência de um câncer cerebral. Luis Felipe Peracchi / Arquivo Pessoal

Volmir Peracchi, ex-vereador de Veranópolis e servidor aposentado dos Correios, morreu no último domingo (10), aos 69 anos. Ele estava internado no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, em decorrência de um câncer cerebral.

Natural de Veranópolis, na Serra, e com raízes na comunidade rural de Nossa Senhora da Saúde (Zona Piccoli), Peracchi construiu uma trajetória de dedicação ao serviço público e ao voluntariado. Ele atuou por mais de três décadas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, onde exerceu o cargo de supervisor de unidade de distribuição.

Paralelamente à carreira nos Correios, Peracchi tornou-se uma liderança ativa no bairro Renovação, onde residia desde a década de 1980. Ele integrou o conselho do centro comunitário e foi o primeiro presidente do Círculo de Pais e Mestres (CPM) da Escola Irmã Joana Aimé, além de participar de diversas entidades locais.

Trajetória política

Na vida política, Volmir foi eleito vereador de Veranópolis em 2008 e presidiu a Câmara Municipal em 2012 pelo Partido dos Trabalhadores (PT). No período, ele ficou reconhecido pela atuação de proximidade direta com os moradores. Sem uma bandeira temática única, sua marca era o atendimento a demandas cotidianas de saúde e infraestrutura, circulando constantemente pelas ruas para ouvir a população.

Essa característica de "gabinete aberto" se estendia à vida privada. Peracchi era conhecido por disponibilizar seu número de telefone pessoal a qualquer cidadão, mantendo um canal constante de diálogo com a comunidade.

No campo das articulações políticas, mantinha trânsito com diversas lideranças do PT, sendo particularmente próximo da deputada federal Maria do Rosário, com quem colaborava na busca por verbas para o município.

Manifestações de pesar

Lideranças estaduais e nacionais do Partido dos Trabalhadores manifestaram pesar pela perda.

A deputada federal Maria do Rosário enviou uma mensagem de conforto à família, destacando a confiança mútua construída ao longo dos anos. A parlamentar enfatizou que o ex-vereador deixa um legado como trabalhador e referência comunitária:

"Seus compromissos com a cidade e o Brasil permanecem vivos em todos que sempre o tiveram como referência e o manterão forte em apreço e memória", pontuou a deputada.

O deputado estadual Pepe Vargas destacou o papel de Peracchi como um "construtor do partido e profundamente comprometido com a luta por direitos para a classe trabalhadora".

Em nota, o deputado federal Marcon reforçou o legado de seriedade e diálogo deixado pelo ex-vereador:

"Sua caminhada política e comunitária deixa um legado de luta, solidariedade e compromisso social que seguirá inspirando muitos companheiros e companheiras", afirmou o parlamentar.

Ambos os deputados ressaltaram a atuação de Volmir junto à base partidária em Veranópolis e sua dedicação histórica às causas populares e à categoria dos ecetistas.