Vizinhos ajudam a conter fogo que atingiu casa no bairro Canyon, em Caxias, nesta segunda-feira

Casal que vive na casa teve perdas materiais Porthus Junior / Agencia RBS

Um princípio de incêndio em uma casa na Travessa das Pedras, próximo à esquina da Rua da Felicidade, na Zona Norte de Caxias do Sul, foi contido graças a mobilização de vizinhos que impediram danos maiores à estrutura do imóvel, na tarde desta segunda-feira. Mesmo assim, o casal que mora na casa, e que não estava no local no momento do sinistro, teve danos materiais com a perda de diversos objetos.

De acordo com Márcio Lindner Carvalho, um dos primeiros a agir, tanto ele quanto moradores de outra casa vizinha perceberam o fogo e acionaram mangueiras para conter as chamas. Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas o fogo foi controlado a tempo pela ação dos moradores.

Uma mulher que ajudou no combate às chamas foi encaminhada a UPA Zona Norte para atendimento, após ter inalado fumaça. Não foi confirmada a causa do incêndio, mas a suspeita é de que tenha sido um curto-circuito.



