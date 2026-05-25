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Vizinhos ajudam a conter fogo que atingiu casa no bairro Canyon, em Caxias, nesta segunda-feira

Fogo iniciou na sala em casa que fica na Travessa das Pedras, próximo à esquina da Rua da Felicidade. Mobilização evitou danos maiores à estrutura e impediu que o fogo se espalhasse para outras residências

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