"Vivere" volta a ocupar centro de Farroupilha em junho

O evento que estende o horário do comércio e oferece música ao vivo e gastronomia para o público já tem data para ocorrer esse ano em Farroupilha. Consolidado no calendário municipal, o Vivere retorna ao calçadão da Avenida Júlio de Castilhos na sexta-feira, dia 12 de junho.
O objetivo é transformar o centro da cidade em um grande espaço de convivência. Em meio às residências e ao comércio, o calçadão receberá moradores e visitantes em uma programação especial.
Música ao vivo, gastronomia e vinhos integram a programação pensada para valorizar o clima da estação. O público terá à disposição cervejarias artesanais, brinquedos infláveis para as crianças e a já tradicional e esperada neve artificial.
Programação
- 18h – Abertura oficial com DJ Cris Pacheco
- 19h – Mamonas Tributo
- 21h30min – Glê Duran
- 23h – DJ Cris Pacheco
- 00h – Encerramento