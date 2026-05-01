Vereador caxiense é condenado a indenizar associação trans após vídeo em que ironiza linguagem neutra

O pedido para retirada do vídeo do ar e para retratação foi negado pelo TJRS, porque já passou tempo significativo desde a publicação. Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

O vereador de Caxias do Sul Hiago Morandi (Novo) foi condenado pela Justiça a pagar R$ 8 mil por danos morais à Associação de Transgêneros de Caxias do Sul – Construindo Igualdade. A decisão é da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e foi tomada por unanimidade. O caso envolve uma publicação feita em 18 de fevereiro de 2024, quando Morandi ainda não era vereador. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (30).

Segundo o processo, a associação recebeu verba pública, por meio de edital, para realizar o Bloco Carnavalesco Arco-íris, naquela data. No dia seguinte, Morandi publicou um vídeo nas redes sociais com o título “Teu dinheiro para ‘todes’”.

A entidade afirmou que o conteúdo foi ofensivo ao sugerir uso indevido de dinheiro público e que Morandi ridicularizou a linguagem neutra e associou o trabalho da associação a festas e a uma suposta falta de transparência. A ação chegou a ser negada em primeira instância, em janeiro de 2026, mas a associação recorreu.

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Tasso Caubi Soares Delabary, entendeu que a publicação ultrapassou o direito à crítica. Segundo ele, “quando há conflito entre liberdade de expressão e direitos de personalidade, a proteção da dignidade humana e dos direitos de minorias deve prevalecer sobre manifestações discriminatórias”.

Delabary também destacou que, conforme a jurisprudência, manifestações que humilham ou discriminam não estão protegidas por esse direito: “Manifestações que visem ridicularizar, humilhar ou discriminar grupos vulneráveis não estão protegidas por esta liberdade fundamental, mas constituem, ao contrário, violações aos direitos humanos”.

Sobre o uso da linguagem neutra, o desembargador afirmou que não se trata de um “mero capricho linguístico”, mas de uma forma de inclusão. Segundo ele, o uso de expressões de forma ofensiva para zombar dessa linguagem caracteriza ato discriminatório. “Ao utilizar-se da linguagem neutra de forma deliberadamente obscena, desrespeitosa e depreciativa, o réu não apenas extrapolou, mas rasgou os limites da liberdade de expressão”, declarou.

O Tribunal decidiu manter apenas a indenização. O pedido para retirada do vídeo do ar e para retratação foi negado, porque já passou tempo significativo desde a publicação. Além disso, os desembargadores entenderam que parte do conteúdo está protegida pelo direito à liberdade de expressão, sendo o excesso identificado apenas na parte final da postagem.