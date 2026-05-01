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Vereador caxiense é condenado a indenizar associação trans após vídeo em que ironiza linguagem neutra

Tribunal de Justiça do RS fixou indenização de R$ 8 mil por danos morais; publicação é de fevereiro de 2024, antes de Hiago Morandi assumir o cargo

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