Veja o que abre e fecha na terça-feira, feriado de Nossa Senhora de Caravaggio, em Caxias do Sul

O feriado de Nossa Senhora de Caravaggio, celebrado na terça-feira (26), causa alterações nos horários de funcionamento de serviços públicos e estabelecimentos comerciais de Caxias do Sul.
Confira abaixo as mudanças:
Shoppings
Prataviera:
- Fechado.
Villagio Caxias:
- Lojas: 14h às 20h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Cinema: 12h30 às 22h
- Supermercado: 8h às 22h
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
- Lojas: 14h às 20h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Restaurantes: 12h às 22h
- Cinema: conforme a programação
- Lazer e Recreação: 12h às 22h
Supermercados
Andreazza:
- Aberto, mas com fechamento uma hora antes (horários variam conforme a unidade)
- Lojas fechadas: Júlio de Castilhos, Petrópolis e Desvio Rizzo 1
Carrefour:
- Aberto das 8h às 21h
Zaffari:
- Aberto das 8h às 21h
Fort Atacadista:
- Aberto das 7h às 22h
Vantajão Atacado:
- Aberto, mas com fechamento uma hora antes (horários variam conforme a unidade)
Serviços públicos
A prefeitura de Caxias do Sul terá ponto facultativo na segunda-feira (25), véspera do feriado.
Feira do Agricultor:
- Ocorre normalmente;
Codeca:
- Não terá coleta no feriado. Na segunda, expediente normal;
Samae:
- Plantão pelo telefone 115 ou 0800 772.8600;
Trânsito:
- Plantão pelo telefone 118;
Alô Caxias:
- Não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias;
Conselhos Tutelares Macrorregião Norte e Macrorregião Sul:
- Denúncias devem ser feitas pelo (54) 99620-7633;
Assistência Social:
- Plantão pelo telefone (54) 98404-9921;
Guarda Municipal:
- Plantão no telefone 153;
Obras:
- Plantão pelo whats (54) 99970-7983;
Centros de Atendimento ao Turista (Cats):
- Na praça Dante Alighieri abre sábado, domingo e terça das 12h às 17h. CAT Aeroporto abre no sábado das 13h30min às 18h30min;
Saúde:
- Expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Serviço Residencial Terapêutico, Unidade de Acolhimento Adulto e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Reviver;
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro Especializado de Saúde (CES) e Agenda+:
- Sem atendimento no feriado;
Hemocs:
- Fechado segunda e terça-feira, atendendo apenas hospitais, em regime de plantão. Atendimento normal no sábado;
Sala do Empreendedor:
- Fechada;
Procon:
- Fechado, atendimento pelo site www.proconcaxias.com.br;
Central de Vagas:
- Fechada;
Cultura:
- Estação Férrea: fechada;
- Praça CEU: Praça aberta das 6h às 22h. Administrativo e biblioteca fechados segunda e terça;
- Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Cinema Ulysses Geremia, Zarabatana Café, Acervo Municipal de Artes Plásticas - Amarp, Galeria e Sala de Exposições, Teatro Valentim Lazzarotto): Fechado na segunda e aberto na terça, das 14h às 22h. Amarp fechado também terça;
- Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima (Galeria Municipal Gerd Bornheim, Teatro Municipal Pedro Parenti e Biblioteca Municipal Dr. Demétrio Niederauer): teatro aberto somente no sábado e domingo. Fechado segunda e terça;
- Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami: fechado;
- Museus Municipais: (Casa de Pedra, Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn): abertos no domingo, fechados segunda e terça.