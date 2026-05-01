Geral

1º de maio
Notícia

Trabalho perde sentido para brasileiros e desafia empresas a mudarem; especialistas apontam algumas soluções

Pesquisa global Work Relationship Index, da HP, mostra que a maioria dos brasileiros não tem uma relação saudável com a atividade profissional. Entre os motivos estão pressão, altas demandas e sensação de pouco reconhecimento

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS