Trabalho perde sentido para brasileiros e desafia empresas a mudarem; especialistas apontam algumas soluções

Bruno Todeschini / Agencia RBS

As relações profissionais estão mudando e a percepção sobre a atividade também. A maioria dos trabalhadores brasileiros não tem uma relação saudável com a ocupação. Isso porque vive um cenário marcado por pressão, altas demandas e sensação de pouco reconhecimento. São os dados da pesquisa global Work Relationship Index, da HP, divulgada no final de janeiro de 2026.

No Brasil, apenas 37% afirmam ter uma relação saudável com o trabalho. A pesquisa entrevistou mais de 18 mil trabalhadores de escritórios em diversos países, desenvolvidos e emergentes. A estatística serve de alerta neste 1º de maio, Dia do Trabalhador.

Conforme o CEO da escola de negócios Startse e pesquisador Piero Franceschi, autor do livro O trabalho de ser humano: resgate a potência humana em um mundo dominado por máquinas, o trabalho e a forma como as pessoas o enxergam mudaram, porque o mundo se moldou às tecnologias e ao imediatismo que é oferecido.

— Estamos vivendo uma era em que todo mundo ficou extremamente ansioso, cansado e distraído. A nossa realidade foi modulada para o ritmo de uma máquina. O que eu sempre digo é que o mundo ficou tão cômodo que agora tudo incomoda. É tudo do meu jeito, no meu ritmo e da minha forma. A gente foi reprogramado para o ritmo da máquina, e nosso cérebro tem um mecanismo que se adapta, que se chama neuroplasticidade. Quando a gente vai para o trabalho, na sequência, ele não acompanhou esse ritmo — analisa.

A pesquisa revela ainda que a relação entre a infelicidade no trabalho afeta diretamente o bem-estar do trabalhador. Dentre os entrevistados, 62% afirmaram consumir mais comidas pouco saudáveis, não se exercitam tanto, não conseguem dormir bem e ganham peso. Ao mesmo tempo, 55% disseram sofrer com a saúde mental em função da insatisfação no trabalho. Como consequência disso, observam a autoestima diminuir, sentem que se perderam, sentem-se como fracassados na vida e isolados.

Piero Franceschi é pesquisador sobre o trabalho e, recentemente, lançou o livro "O trabalho de ser humano: Resgate a potência humana em um mundo dominado por máquinas". StartSE / Divulgação

— O trabalho saiu de ser aquele lugar que, há 30 anos, era um local de conquista, que se tinha a ideia de ser adulto, conquistar, comprar meu carro. O trabalho era o seu jeito de conquistar a vida adulta. Hoje parece que o trabalho é o jeito de você perder a sua vida, virou sofrimento, é doído ficar no trabalho, esperar o feedback. Ele foi vilanizado — afirma Franceschi.

Da mesma forma, a presidente da Associação Serrana de Recursos Humanos (ARH), Silvana Siqueira, aponta que, dos anos 2000 até agora, a percepção das pessoas com relação ao trabalho mudou de forma considerável.

— O foco era muito voltado para questões relacionadas a estabilidade, status, carreira linear. As pessoas buscavam uma segurança maior, a permanência nas empresas, existiam hierarquias mais rígidas. Por volta dos anos 2010, já começou-se a falar em propósito, flexibilidade, as possibilidades de desenvolvimento. E aí vem a pandemia, que faz uma mudança bem profunda com relação a questões que envolvem o trabalho. (No) Pós-pandemia, existe uma preocupação muito grande com relação a saúde mental, à importância das relações, de ter um horário mais flexível, um ambiente que seja seguro, onde as pessoas sintam-se bem — analisa.

Segundo Silvana, atualmente há uma preocupação com relação à qualidade de vida, com engajamento e com o sentido entre objetivos pessoais e profissionais.

— As pessoas buscam estar em ambientes onde elas sintam-se desafiadas, desenvolvidas. Querem ser lideradas por pessoas que tenham habilidades humanas e técnicas — diz.

Conforme Franceschi, a percepção atinge todas as gerações. Não apenas a geração Z (nasceram entre a segunda metade dos anos 1990 e o início da década de 2010), como é mais comum de ouvir em rodas de conversa. Há também os que somam anos de carreira, com a expectativa da aposentadoria, e que agora não vislumbram num horizonte próximo o momento de parar.

— O trabalho virou um lugar desconfortável e é onde todas as gerações estão. Quem está com 40 ou 50 anos também está extremamente entediado, não vê a hora de escapar, achou que com 20 anos de carreira ia poder se aposentar e não vai. Eu sempre digo que a gente tem líderes que não lideram e colaboradores que não colaboram. Então, você tem dois problemas e, nesse ecossistema, o trabalho virou um lugar muito complexo, por isso, o que a gente vê é só coisa ruim sobre o trabalho — pontua.

O futuro

Hoje, conforme a pesquisa da HP, 83% das pessoas estão dispostas a ganhar menos se isso significar gostar mais do trabalho. Ao mesmo tempo, as gerações Z e Y (nasceram entre o início da década de 1980 e meados dos anos 1990) são as que estão exigindo mais do trabalho e do local de trabalho, embora mais de 50% da geração X (nascidos entre 1965 e 1980) e mais de 40% dos baby boomers (entre 1946 e 1964) estejam se impondo também.

— A gente tem que assumir, antes de falar do futuro, que o trabalho já morreu. Já está morto na cabeça das pessoas. Então, eu preciso ressurgir o trabalho. Nesse ressurgimento, você tem que reconstruir ele, sabendo que ele não pode ser mais o que era antes. O novo jeito de reconstruí-lo vai ser reconectando os humanos com o trabalho, mas também diferenciando das máquinas. Tem que ir pra frente. Temos que redescobrir, pelo princípio de desafio. O trabalho cada vez mais vai ter que oferecer a chance de as pessoas fazerem coisas que são incríveis, inéditas, impossíveis — projeta Franceschi.

Por isso, os desafios esbarram no papel da liderança. Conforme Franceschi, é função do líder oferecer um ambiente em que o colaborador seja livre para sugerir, executar, dar errado e ter sucesso.

— Você tem que dar chance para descobrir. É o tempo todo experimentar, testar, errar, dar um espaço para as pessoas construírem. Não uma liderança do controle. E, por fim, o diálogo: eu te escuto, você me escuta e a gente produz valor. E isso vai criar um sentido maior do que o trabalho. A liderança tem que mudar criando desafios, ou seja, ser mais audacioso, menos covarde, criar coisas que todo mundo queira construir — diz.

Para a presidente da ARH Serrana, os líderes têm um papel fundamental dentro das organizações no sentido estratégico: