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Chance de neve na Serra: saiba como o El Niño vai ditar o ritmo do inverno e o que falta para os flocos aparecerem

No ano passado, o primeiro registro do fenômeno meteorológico na região foi no dia 29 de maio, em São José dos Ausentes, com temperaturas na faixa de -1°C

Gabriela Alves

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