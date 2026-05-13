Chance de neve na Serra: saiba como o El Niño vai ditar o ritmo do inverno e o que falta para os flocos aparecerem

Neve em São José dos Ausentes em 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O frio que tem marcado as manhãs e madrugadas do início desta semana já cria a expectativa de ver flocos de neve caindo do céu. Mas será que é possível que o fenômeno ocorra tão cedo, antes mesmo do início oficial do inverno, no dia 21 de junho? Conforme a Climatempo, ainda não é possível prever a ocorrência da neve no RS.

Leia Mais Prefeitura de Caxias sugere ao governador Eduardo Leite viaduto no acesso a Monte Bérico

No ano passado, no dia 29 de maio, São José dos Ausentes teve registro de neve, com temperaturas na faixa de -1°C. O fenômeno também ocorreu mais tarde, em agosto, também nos pontos mais altos da Serra. No entanto, não basta apenas o frio para que os flocos se formem nas nuvens.

A ocorrência do El Niño, já confirmada para os meses de junho e julho deste ano, deve influenciar o inverno. Ele tende a deixar a atmosfera mais quente, mas isso não quer dizer que não ocorram dias de muito frio. No entanto, o fenômeno não influencia a neve.

Conforme Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo, na maior parte das vezes que nevou no Sul do Brasil foi em função da ocorrência de um ciclone extratropical perto do Estado e de massa de ar polar muito forte entrando no Sul. Ou seja, a circulação de ventos do ciclone extratropical garante a permanência da umidade para que haja a formação de nuvens. A entrada do ar polar intenso garante o resfriamento muito acentuado do ar, na superfície e em camadas mais elevadas da atmosfera, para que haja a formação do cristal de neve dentro da nuvem e para que ela não derreta quando cair da nuvem.