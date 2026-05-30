Vacina contra a gripe será liberada para toda a população em Caxias a partir de segunda, mas estoque preocupa prefeitura

Todas as pessoas poderão procurar as UBSs a partir de segunda, desde que ainda haja vacinas em estoque. Gisele Nozari / Divulgação

A vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade em Caxias do Sul a partir da próxima segunda-feira (1º), seguindo a decisão do governo do Rio Grande do Sul de liberar a imunização após o encerramento da Campanha Nacional de Vacinação, neste sábado (30). A medida busca aumentar a cobertura vacinal em meio ao crescimento dos casos de doenças respiratórias, mas já acende um alerta no município devido à quantidade limitada de doses disponíveis.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, Caxias do Sul conta atualmente com apenas cinco mil doses da vacina (estimativa antes da ação Vacina Caxias, que é realizada neste sábado) contra a influenza. O número é considerado insuficiente para atender tanto o público prioritário quanto a população em geral após a ampliação do acesso.

— Agora liberaram para todos, mas eu fico preocupado porque Caxias do Sul tem apenas cinco mil doses disponíveis — afirmou, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje da Rádio Gaúcha Serra.

Na prática, todas as pessoas poderão procurar as unidades básicas de saúde (UBSs) a partir de segunda-feira, desde que ainda haja vacinas em estoque. A expectativa da Secretaria da Saúde é de que as doses acabem rapidamente.

— Nossa expectativa é que terça-feira já não tenha mais doses da gripe, nem para o grupo prioritário. O Estado nos prometeu 20 mil doses apenas para o dia 8 de junho. Ou seja, provavelmente ficaremos alguns dias sem vacina — alertou o secretário.

Alto risco para questões respiratórias

A ampliação da vacinação ocorre em um momento de preocupação com o avanço das doenças respiratórias. O Rio Grande do Sul foi classificado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) como área de alto risco para questões respiratórias, enquanto o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) aponta tendência de crescimento dos casos e das hospitalizações.

Em Caxias do Sul, os números já refletem esse cenário. Conforme Rafael Bueno, até sexta-feira (29), o município registrava 227 hospitalizações e 23 mortes relacionadas a doenças respiratórias.

— Já existe um estrangulamento da rede hospitalar, dos prontos atendimentos, das UPAs, dos postos de saúde e também dos planos de saúde em virtude da influenza. Isso prejudica o trabalho em toda a rede — disse.

Apesar das diversas ações realizadas para ampliar o acesso à imunização, a adesão da população segue abaixo do esperado. Segundo o secretário, cerca de 40% do público-alvo recebeu a vacina até o momento.

— Nós temos ido às escolas, aos clubes de mães, às casas de longa permanência, às empresas de transporte coletivo, ao Exército, à Brigada Militar, aos hospitais e às universidades. Estamos indo ao encontro da população. Mas, infelizmente, a vacinação continua baixa — lamentou.

A preocupação é ainda maior em relação aos grupos prioritários, que incluem crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, professores, entre outros.

— As nossas crianças até seis anos de idade, as pessoas com comorbidades e os idosos são os grupos mais vulneráveis. Por isso é importante que esse público se vacine. Apenas 40% aderiu até agora, uma realidade que se repete no Estado e no país — destacou.

Para enfrentar o aumento da demanda por atendimento, o município contratualizou 23 leitos de UTI voltados ao atendimento de pacientes com doenças respiratórias. Parte dessas vagas já está disponível e outras aguardam habilitação por meio de portarias estaduais.

— Nós estamos preparados, mas gostaríamos de não precisar ocupar esses leitos. Não são leitos novos. Teremos que transformar leitos clínicos em UTI, deixando de atender outros pacientes e até adiando procedimentos para garantir assistência aos casos respiratórios — explicou.

Bueno reforçou que a vacinação continua sendo a principal estratégia para evitar casos graves e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde.