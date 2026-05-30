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Vacina contra a gripe será liberada para toda a população em Caxias a partir de segunda, mas estoque preocupa prefeitura

Município tem apenas cinco mil doses disponíveis e teme desabastecimento antes da chegada de nova remessa prevista para o próximo dia 8

Pablo Ribeiro

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