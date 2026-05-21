Vacaria registra pelo segundo dia consecutivo o amanhecer mais frio do RS; saiba como serão os próximos dias

Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, voltou a ser a cidade mais fria do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (21). Conforme dados do Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), e compilados pela Climatempo, a cidade registrou -3,2ºC. Na quarta, a cidade havia registrado -4,2ºC, o amanhecer mais gelado do Estado no ano.

Outras cidades da Serra também registraram amanhecer frio, como Bom Jesus, com 0°C, São José dos Ausentes com 1,7ºC, Veranópolis com 3,1ºC e Caxias do Sul com 3,3ºC.

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A quinta, conforme a Climatempo, será de predomínio de nuvens e abertura de sol, mantendo a sensação de frio. As temperaturas permanecem baixas mesmo à tarde, sem previsão de chuva. As máximas devem ser de 12ºC em Caxias e Vacaria, por exemplo.

A sexta-feira (22) deverá ser marcada pelo tempo frio e úmido. O céu permanece predominantemente nublado, com possibilidade de garoa isolada e nevoeiro em alguns períodos, principalmente durante a manhã. As temperaturas seguem baixas, mantendo a sensação térmica típica de inverno, com mínimas de 4ºC.

O sábado (23), dia que marca o início da peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha, terá tendência de frio ao amanhecer, com possibilidade de geada isolada nos pontos mais altos. O céu fica entre parcialmente nublado e nublado ao longo do dia, com sensação térmica baixa nas primeiras horas da manhã e temperaturas mais amenas durante a tarde. A temperatura vai variar entre 9ºC e 15ºC em Farroupilha.