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Notícia

Vacaria registra pelo segundo dia consecutivo o amanhecer mais frio do RS; saiba como serão os próximos dias

Outras cidades da Serra também registraram amanhecer frio, como Bom Jesus, com 0°C, e São José dos Ausentes com 1,7ºC

Marcos Cardoso

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