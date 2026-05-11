Vacaria registra a menor temperatura da Serra nesta segunda-feira: -0,1ºC

São José dos Ausentes teve mínima de 1°C nesta segunda (11). Milena Velho Amaral / Divulgação

A atuação de uma massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul provocou mais uma madrugada de frio intenso nesta segunda-feira (11), especialmente nas regiões de maior altitude da Serra. Conforme levantamento divulgado pela Climatempo, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS), Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, registrou a menor temperatura da região, com -0,1°C.

No ranking estadual das menores temperaturas do amanhecer, Vacaria apareceu em terceiro lugar. As menores marcas foram registradas em Getúlio Vargas, com -1,1°C, e Nonoai, com -0,1°C. Ainda na Serra, São José dos Ausentes teve mínima de 1°C, Bom Jesus marcou 1,5°C e Caxias do Sul registrou 1,9°C, conforme dados do Inmet.

Segundo a Climatempo, apesar do sol aparecer entre poucas nuvens ao longo do dia, as temperaturas seguem baixas. Em Caxias do Sul, a máxima nesta segunda não deve ultrapassar os 12°C.

A previsão indica que o tempo firme continuará predominando em praticamente todo o Estado nos próximos dias, mantendo madrugadas frias e tardes mais amenas.

Como será a semana

A terça-feira (12) ainda será marcada pelo frio rigoroso durante a madrugada e o começo da manhã na Serra. A Climatempo aponta possibilidade de geada ampla nos municípios de maior altitude, principalmente em baixadas e áreas de campo aberto. O sol aparece durante praticamente todo o dia, favorecendo uma leve elevação das temperaturas à tarde. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 4°C e a máxima chega aos 17°C. Já em São José dos Ausentes, os termômetros devem variar entre 2°C e 17°C.

Na quarta-feira (13), o padrão atmosférico muda pouco e o tempo segue estável no Rio Grande do Sul. A massa de ar frio começa a perder força gradualmente, mas o amanhecer ainda será gelado na Serra, com chance de geada isolada em áreas mais elevadas. Ao longo da tarde, a sensação tende a ficar mais agradável em comparação aos dias anteriores. Em Caxias do Sul, a previsão é de mínima de 7°C e máxima de 19°C. Em Vacaria, os termômetros devem variar entre 5°C e 18°C.

A quinta-feira (14) terá aumento da nebulosidade na Serra. O dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, com previsão de pancadas de chuva durante a noite. Em Caxias do Sul, as temperaturas variam entre 9°C e 16°C.

Já na sexta-feira (15), o sol volta a aparecer entre algumas nuvens ao longo do dia na região. À noite, há possibilidade de formação de nevoeiro. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 4°C e a máxima fica em 16°C.

Como fica o tempo na sua cidade

Caxias do Sul

Segunda: mínima de 2ºC e máxima de 12ºC

mínima de 2ºC e máxima de 12ºC Terça: mínima de 4ºC e máxima de 17ºC

mínima de 4ºC e máxima de 17ºC Quarta: mínima de 7ºC e máxima de 19ºC

mínima de 7ºC e máxima de 19ºC Quinta: mínima de 9ºC e máxima de 16ºC

mínima de 9ºC e máxima de 16ºC Sexta: mínima de 4ºC e máxima de 16ºC

Vacaria

Segunda: mínima de 2ºC e máxima de 12ºC

mínima de 2ºC e máxima de 12ºC Terça: mínima de 1ºC e máxima de 17ºC

mínima de 1ºC e máxima de 17ºC Quarta: mínima de 2ºC e máxima de 18ºC

mínima de 2ºC e máxima de 18ºC Quinta: mínima de 5ºC e máxima de 16ºC

mínima de 5ºC e máxima de 16ºC Sexta: mínima de 6ºC e máxima de 15ºC

São José dos Ausentes

Segunda: mínima de 1ºC e máxima de 12ºC

mínima de 1ºC e máxima de 12ºC Terça: mínima de 2ºC e máxima de 17ºC

mínima de 2ºC e máxima de 17ºC Quarta: mínima de 5ºC e máxima de 17ºC

mínima de 5ºC e máxima de 17ºC Quinta: mínima de 7ºC e máxima de 15ºC

mínima de 7ºC e máxima de 15ºC Sexta: mínima de 4ºC e máxima de 14ºC

Gramado

Segunda: mínima de 4ºC e máxima de 13ºC

mínima de 4ºC e máxima de 13ºC Terça: mínima de 4ºC e máxima de 19ºC

mínima de 4ºC e máxima de 19ºC Quarta: mínima de 7ºC e máxima de 20ºC

mínima de 7ºC e máxima de 20ºC Quinta: mínima de 9ºC e máxima de 16ºC

mínima de 9ºC e máxima de 16ºC Sexta: mínima de 4ºC e máxima de 16ºC

Bento Gonçalves