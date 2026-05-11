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Vacaria registra a menor temperatura da Serra nesta segunda-feira: -0,1ºC

Município dos Campos de Cima da Serra apareceu em terceiro lugar no ranking estadual do frio; massa de ar polar mantém tempo firme e amanheceres gelados ao longo da semana

Pablo Ribeiro

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