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Uso de redes sociais, prevenção ao bullying e saúde emocional: projeto quer aproximar famílias em escolas municipais de Caxias 

Iniciativa iniciou pela instituição Ítalo João Balen, no bairro Cruzeiro. Próximos encontros serão nas escolas Catulo da Paixão Cearense e Madre Assunta, nesta quinta e no dia 10 de junho, respectivamente

Alana Fernandes

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