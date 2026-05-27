Uso de redes sociais, prevenção ao bullying e saúde emocional: projeto quer aproximar famílias em escolas municipais de Caxias 

Suelen e a filha dela, Ágatha, oito anos, participaram da primeira palestra, na Escola Municipal Ítalo João Balen. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Resultado de um projeto-piloto realizado no ano passado, a iniciativa EducAção Família-Escola quer fortalecer a presença de pais, mães e outros responsáveis no ambiente escolar municipal de Caxias do Sul. A intenção é promover palestras, com temas sugeridos pelas próprias instituições, a partir da necessidades percebidas no cotidiano da comunidade onde estão inseridas.

Dentre os assuntos, estão, por exemplo, o uso da tecnologia, a prevenção ao bullying, a saúde emocional de crianças e adolescentes e a comunicação afetiva.

— A escola solicita uma palestra dentro de um tema que eles identificaram e nós fazemos esse intercâmbio com nossos parceiros. Nós temos a OAB, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal da Saúde, dentre outros que estão sempre à disposição. Queremos reforçar que a escola é formada por aluno, professores e família. Esse tripé é que vai dar sustentação para termos uma aprendizagem de qualidade — diz a secretária municipal da Educação, Marta Fattori.

A iniciativa estreou no começo do mês, na Escola Municipal Ítalo João Balen. Pais, mães e estudantes dedicaram parte do sábado para ouvir uma palestra sobre as possibilidades, riscos e desafios do uso da internet, com os advogados Vanise Camassola e Guilherme Censi.

O advogado Guilherme Censi durante a palestra na Escola Municipal Ítalo João Balen, no bairro Cruzeiro. Cristiane Barcelos / Divulgação

Especialista em Direito Digital, Censi diz que busca levar para as famílias a importância de estarem vigilantes no que as crianças e os adolescentes consomem na internet. Ele participa de ações da Secretaria Municipal da Educação desde o ano passado.

— Costumamos alertar como as plataformas e o algoritmo funcionam e quais os impactos na legislação brasileira. O que percebemos é que os pais demonstram uma dificuldade grande no controle do uso das telas pelos filhos. E, quando impõem limites, é motivo de conflito — detalha o advogado.

Para ele, o diálogo deve ser a base para a utilização saudável da internet:

— Sempre vão ter novas tecnologias e novas formas de controle, mas acredito muito, na verdade, que a comunicação entre os pais, a escola e os filhos é o melhor caminho — finaliza.

A agenda do projeto Educação Família-Escola já tem outros dois encontros marcados. Nesta quinta-feira (28), na Escola Catulo da Paixão Cearense, com a temática Família presente, escola segura. A atividade será conduzida pela Guarda Municipal.

Já no dia 10 de junho, a Escola Madre Assunta recebe a palestra Atos infracionais e suas consequências, com a Liga Acadêmica de Direito e Segurança Pública.

"Tentamos participar ao máximo do que a escola oferece"

Suelen é mãe de Ágatha e elogiou a iniciativa promovida pela Smed. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Estar próxima das atividades escolares da filha é uma das prioridades da auxiliar de saúde bucal, Suelen Canuto, 39 anos. Mãe da Ágatha Samantha Canuto, oito, ela fez questão de participar da primeira palestra do projeto EducAção Família-Escola em 2026. O encontro foi na Escola Municipal Ítalo João Balen, no bairro Cruzeiro, com temática voltada ao uso da internet.

— Tentamos participar ao máximo do que a escola oferece. Eu gosto muito daqui, até porque também fui aluna e temos uma relação muito boa com todo mundo — resume Suelen.

Moradora do bairro Cruzeiro, a mãe elogiou o tema do encontro. Um assunto que, para ela, é desafiador e pode ser ainda mais aprofundado, seja em outras palestras ou mesmo com uma abordagem específica para as crianças: