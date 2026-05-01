Universidade de Caxias do Sul empossa nova reitoria neste domingo

Asdrubal Falavigna e Terciane Ângela Luchese. Bruno Zulian / Divulgação

Neste domingo (3), a Universidade de Caxias do Sul (UCS) empossa a nova reitoria para o período 2026-2030. O professor e neurologista Asdrubal Falavigna assumirá como reitor enquanto a docente Terciane Ângela Luchese será a vice-reitora. A cerimônia está marcada para as 18h, no UCS Teatro.

Com isso, encerra-se a gestão de Gelson Leonardo Rech, que comanda a UCS desde 2022 e tem Falavigna na vice-reitoria. A solenidade também servirá para anunciar o elenco de pró-reitores, a chefia de gabinete e as diretrizes da nova administração.

Os nomes de Falavigna e Terciane foram oficializados para a reitoria em fevereiro após a eleição realizada pelo Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs). O grupo é composto por representantes da UCS, prefeitura de Caxias do Sul, Mitra Diocesana de Caxias do Sul, Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, governo do Estado e Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul.

Ubiratã Rezler e Dom José Gislon serão empossados na presidência da Fucs. Bruno Zulian / Divulgação

Nova gestão da Fucs