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Atendimento ao público
Notícia

Unidade móvel de saúde passará por sete comunidades do interior de Farroupilha neste mês

São realizados atendimentos com clínicos gerais e dentistas, testes rápidos e de glicose, e coletas de citopatológico

Pablo Ribeiro

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