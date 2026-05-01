Unidade móvel de saúde passará por sete comunidades do interior de Farroupilha neste mês

Atendimentos fazem parte do Programa Interior Com Mais Valor. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A unidade móvel de saúde, ônibus que circula nas comunidades de Farroupilha todos os meses com o objetivo de levar atendimentos para a população do interior, estará em sete localidades neste mês.

Conforme a secretaria da saúde do município, serão ofertadas consultas com dentistas no período da manhã e com clínicos gerais durante a tarde. Além disso, estarão disponíveis vacinas, testes rápidos, coletas de citopatológico e testes de glicose.

Na próxima semana, entre segunda-feira (4) e sexta (8), os atendimentos ocorrerão em Linha Machadinho, inclusive com a vacinação contra a gripe. Entre os dias 11 e 13, a unidade móvel estará em Linha Müller.

Já nos dias 14 e 15 os atendimentos irão ocorrer no Linha Caçador. Nos dias 18, 19 e 20 de maio, será a vez de Linha São João receber a os atendimentos. Nos dias 21 e 22, a unidade móvel estará em Capitel Santo Antônio e São Roque. Para finalizar o mês, entre os dias 25 e 29, ela irá atender em São Marcos.

Em uma ação especial, a unidade móvel de saúde estará, entre às 8h e às 12h, do sábado, 16 de maio, na comunidade de Mundo Novo.