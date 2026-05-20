Única cidade da Serra com morte por dengue, Guaporé também concentra maioria dos casos da doença na região

Guaporé registra incidência de 534 casos prováveis de dengue para cada 100 mil habitantes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Guaporé concentra atualmente o maior número de casos confirmados de dengue entre os municípios da área de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (5ª CRS). O município soma 128 diagnósticos da doença e também registrou, na terça-feira (19), a segunda morte por dengue confirmada no Rio Grande do Sul em 2026. A vítima era um homem de 90 anos, que tinha comorbidades e morreu no dia 7 de abril.

Dados do Painel de Casos de Dengue RS, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), atualizado na manhã de terça, apontam que 17 municípios da região da Serra têm casos confirmados da doença. Outros 32 não registraram confirmações no período analisado.

Depois de Guaporé, Bento Gonçalves aparece com 10 casos confirmados, seguido por Caxias do Sul, com quatro. Feliz e Gramado têm três casos cada. Carlos Barbosa e Garibaldi contabilizam dois cada.

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Também apresentam um caso confirmado Antônio Prado, Bom Princípio, Canela, Linha Nova, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Vacaria e Vista Alegre do Prata.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, Guaporé registra incidência de 534 casos prováveis de dengue para cada 100 mil habitantes.

Segundo a secretária municipal da Saúde de Guaporé, Juliana Fossá Maschio, o município já vinha realizando ações preventivas contra o mosquito Aedes aegypti, mas enfrentou um aumento acelerado de casos nas últimas semanas:

— Nós nunca paramos de fazer ações intensivas para evitar a proliferação do mosquito. Mas esse ano parece que todas as ações desenvolvidas não surtiram tanto efeito. Há aproximadamente uns 40 dias que nós tivemos um aumento expressivo de casos aqui na cidade.

De acordo com a secretária, os primeiros registros se concentraram no bairro Nossa Senhora da Saúde.

— Fizemos mutirão de limpeza, intensificamos as ações de aplicação de BRI (Borrifação Residual Intradomiciliar), extra muros e intradomiciliar. Fizemos inúmeras ações naquele bairro para tentar que não houvesse essa transmissão para outros bairros também — explica.

Diante do avanço da doença, a prefeitura solicitou apoio ao Estado para ampliar o enfrentamento. Segundo Juliana, a aplicação de inseticida por meio do fumacê começou no último dia 13, após alinhamento entre município, 5ª CRS e Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

Apesar do aumento de diagnósticos, o município não possui pacientes internados pela doença.

Municípios da 5ª CRS com casos confirmados de dengue

Guaporé — 128

Bento Gonçalves — 10

Caxias do Sul — 4

Feliz — 3

Gramado — 3

Carlos Barbosa — 2

Garibaldi — 2

Antônio Prado — 1

Bom Princípio — 1

Canela — 1

Linha Nova — 1

Nova Petrópolis — 1

Nova Prata — 1

Nova Roma do Sul — 1

Paraí — 1

Vacaria — 1

Vista Alegre do Prata — 1

Municípios sem casos confirmados

Alto Feliz, Boa Vista do Sul, Bom Jesus, Campestre da Serra, Coronel Pilar, Cotiporã, Esmeralda, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Guabiju, Ipê, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Monte Belo do Sul, Muitos Capões, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Picada Café, Pinhal da Serra, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Tereza, São Jorge, São José dos Ausentes, São Marcos, São Vendelino, União da Serra, Vale Real, Veranópolis e Vila Flores.

Vacinação contra a dengue

Desde 2024, o Brasil oferece a vacina contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O público-alvo atual são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta elevado risco de hospitalizações pela doença pelo Ministério da Saúde.

O imunizante utilizado é a Qdenga, e é aplicado em duas doses, com intervalo de três meses. Inicialmente, a vacinação ocorreu em áreas priorizadas pelo Ministério da Saúde, mas foi ampliada para todos os municípios em fevereiro de 2026.

Neste ano, também houve a incorporação da vacina nacional, desenvolvida pelo Instituto Butantan. O imunizante é aplicado em dose única. No RS, a vacina está sendo destinada para trabalhadores da Atenção Primária em Saúde (APS) do SUS.