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Única cidade da Serra com morte por dengue, Guaporé também concentra maioria dos casos da doença na região

Cidade registra 128 diagnósticos, segundo levantamento da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Depois dela, Bento Gonçalves aparece com 10 casos confirmados, seguido por Caxias do Sul, com quatro

Pablo Ribeiro

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