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UFRGS lança chamamento público para compra da sede do Campus Serra, em Caxias do Sul 

Conforme a reitora Marcia Barbosa, o procedimento é padrão para dar isonomia ao processo. Porém, prédio no bairro São Pelegrino segue sendo o mais indicado para ser a sede da instituição. Estimativa inicial é que as aulas comecem em agosto 

Renata Oliveira Silva

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