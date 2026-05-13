UFRGS lança chamamento público para compra da sede do Campus Serra, em Caxias do Sul 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abriu nesta quarta-feira (13) um chamamento público para a compra da sede do Campus Serra, em Caxias do Sul. O prazo para entrega das propostas é até 22 de maio. A reitora Marcia Barbosa salientou que é um procedimento padrão para dar isonomia ao processo. As aulas só devem se iniciar em agosto.
— A gente já examinou toda a cidade, já entendeu onde é que tem o crédito que serve às nossas necessidades, mas por uma questão de garantia total e completa, a gente abriu um chamamento público. Pode aparecer alguma coisa que a gente não tenha visto. Isso é o que rege a boa gestão do serviço público. Eu tenho que garantir que todo mundo tenha o direito de se apresentar — destacou.
Apesar desse processo, Marcia reforçou que o Edifício Sofia, no bairro São Pelegrino, que também era um dos prédios do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), segue como o mais cotado para ser a sede do campus.
— Eu tenho que ficar explicando essas coisas também porque, assim, eu entendo que quem vive no setor privado acha tudo isso que a gente faz uma maluquice. Mas tenho explicado (ao proprietário) que é o procedimento, é da vida. O setor público tem umas regrinhas chatas, mas está tudo muito certo — comentou.
Segundo a reitora, a partir da abertura das propostas, no dia 22 de maio, e a possível seleção do Edifício Sofia, ainda haverá burocracias para serem resolvidas, como a compra dos equipamentos e as inscrições dos alunos nos cursos de Psicologia e Ciência de Dados. O método de ingresso será pelas notas do Enem dos últimos três anos. Sendo assim, o prazo para o início das aulas em Caxias segue mantido para agosto.
— Imagino que em julho a gente esteja fazendo esse chamamento, que será muito simplificado. É só mandar a nota que a gente faz a avaliação. A ideia ainda continua sendo começar as aulas em agosto — afirmou.
Marcia também comentou que a criação de outros cursos segue em andamento. As graduações que serão ofertadas até o momento são: Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura, Artes Cênicas e Pedagogia, além de Psicologia e Ciência de Dados.
— Estamos avançando com novos cursos também, ainda não aprovados, mas estamos construindo as engenharias e eu espero que ano que vem a gente já abra os cursos de Engenharia. Estou bem animada — celebrou a reitora.
O orçamento para implantação do Campus Serra é de R$ 60 milhões, sendo R$ 50 milhões para compra do prédio e R$ 10 milhões para equipamentos e mobiliários. Até o fim da implantação, com previsão de duração de cinco anos, a instituição de Caxias do Sul deve ter cerca de 2,8 mil alunos, divididos em 400 estudantes em duas graduações e 500 nas demais, além de 160 docentes e 140 servidores.