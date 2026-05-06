UCS promove aula de preparação para o Enem neste sábado

Os alunos de Ensino Médio de Caxias do Sul terão a oportunidade de, neste sábado (9), de participar de mais uma aula preparatória para o Enem, promovida pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). O encontro será no auditório do Bloco J do campus-sede, das 8h às 11h30min, com abordagem da disciplina de Biologia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link. As vagas são limitadas.
No intervalo da aula, os estudantes terão um coffee break, com direito a sorteio de brindes especiais, a partir da interação com a equipe do UCS Minha Escolha.
O diferencial dos “aulões do Enem” deste ano é centralizar a revisão de uma disciplina por aula, com a indicação da estratégia de estudo. Nos anos anteriores, eram concentradas duas disciplinas por encontro.