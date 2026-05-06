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UCS promove aula de preparação para o Enem neste sábado

Atividade ocorre no auditório do Bloco J, das 8h às 11h30min, com foco exclusivo na disciplina de Biologia. Para participar, é necessário se inscrever. Veja como fazer

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