UCS promove aula de preparação para o Enem neste sábado

O encontro será no auditório do Bloco J do campus-Ssede, das 8h às 11h30min, com abordagem da disciplina de Biologia. Foto de um das atividades já promovidas pela instituição.

Os alunos de Ensino Médio de Caxias do Sul terão a oportunidade de, neste sábado (9), de participar de mais uma aula preparatória para o Enem, promovida pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). O encontro será no auditório do Bloco J do campus-sede, das 8h às 11h30min, com abordagem da disciplina de Biologia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link. As vagas são limitadas.