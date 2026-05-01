UCS, em Caxias, oferece aulão preparatório para o Enem; saiba como se inscrever

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) oferece, em maio, duas aulas preparatórias e gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que deve ocorrer em novembro, em data a ser definida.
No dia 9, a aula será de biologia; no dia 23, de química. As aulas ocorrem sempre das 8h às 11h30min no auditório do Bloco J (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130).
- Confira o cronograma:
9 de maio – Biologia
23 de maio – Química
13 de junho – Filosofia e Artes
20 de junho – Física
11 de julho – Geografia
8 de agosto – Língua Portuguesa
22 de agosto – História
Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) teve o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao final da Educação Básica. Em 2009, sua metodologia foi aperfeiçoada e a prova passou a ser usada como mecanismo de acesso à Educação Superior.
Na Universidade de Caxias do Sul, o ingresso por meio do Enem é feito pelo aproveitamento das notas do Exame realizado entre 2020 e 2025.