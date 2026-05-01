UCS, em Caxias, oferece aulão preparatório para o Enem; saiba como se inscrever

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) oferece, em maio, duas aulas preparatórias e gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que deve ocorrer em novembro, em data a ser definida.

No dia 9, a aula será de biologia; no dia 23, de química. As aulas ocorrem sempre das 8h às 11h30min no auditório do Bloco J (Rua Francisco Getúlio Vargas, 1.130).

As inscrições são feitas pelo site.

Confira o cronograma:



9 de maio – Biologia

23 de maio – Química

13 de junho – Filosofia e Artes

20 de junho – Física

11 de julho – Geografia

8 de agosto – Língua Portuguesa

22 de agosto – História



Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) teve o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao final da Educação Básica. Em 2009, sua metodologia foi aperfeiçoada e a prova passou a ser usada como mecanismo de acesso à Educação Superior.