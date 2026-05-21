UBS Vila Ipê, em Caxias do Sul, será demolida e dará lugar a unidade de grande porte

A área construída será de 692,21m² e no mesmo local da atual, que será demolida. Projeto da Seplan / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul publicou nesta quinta-feira (21) a licitação para construir uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Vila Ipê, na Zona Norte da cidade. O valor total da obra é de R$ 3,2 milhões e será custeado por emendas parlamentares e pelo município.

O prédio com área de 692,21m² será construído no mesmo local da atual UBS, que será demolida. Além disso, a nova estrutura será de grande porte (tipo III), projetada pelo Ministério da Saúde para abrigar até três equipes de Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família. A UBS Vila Ipê atende a cerca de 12 mil pessoas.

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Conforme o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, durante o período de obras, o município irá alugar uma estrutura provisória até que a nova unidade fique pronta. Imóveis da região estão sendo avaliados na busca por um local que possibilite os mesmos atendimentos oferecidos atualmente.