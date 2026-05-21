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UBS Vila Ipê, em Caxias do Sul, será demolida e dará lugar a unidade de grande porte

Prefeitura irá alugar estrutura provisória para manter atendimentos durante obra. Licitação para ampliação foi lançada nesta quinta-feira

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