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Trocas de figurinhas da Copa do Mundo vão além da diversão e podem ajudar no desenvolvimento infantil, diz psicóloga

Especialista afirma que a frustração pode ser benéfica no desenvolvimento de habilidades como paciência, negociação e tolerância emocional

Gabriela Alves

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