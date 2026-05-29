Trezena da Festa de Santo Antônio começa neste domingo, em Bento Gonçalves, com arrecadação solidária

O tema desta edição é "Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos". Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves inicia neste domingo (31) a Trezena da 148ª Festa de Santo Antônio. As celebrações seguem até 12 de junho, sempre às 18h, em preparação ao Dia Festivo do padroeiro.

Neste ano, a reflexão da trezena será voltada à devoção a Santo Antônio e à intercessão do santo pelas famílias, trabalhadores, jovens e pela comunidade. A programação contará com a participação de comunidades, grupos, movimentos e pastorais da paróquia, além de instituições da sociedade civil de Bento Gonçalves.

Durante as missas, as comunidades convidadas irão levar estandartes com a imagem de seus padroeiros. Os símbolos participarão da procissão de entrada como forma de representar a união da paróquia entre diferentes grupos e serviços.

Com o lema Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos, a festa deste ano também terá caráter solidário. Em cada noite da trezena, os participantes são convidados a doar alimentos não perecíveis, cobertores e materiais de higiene. Os itens arrecadados serão destinados à Casa Pão dos Pobres. Segundo a Paróquia Santo Antônio, a Pastoral Social atende cerca de 400 famílias em situação de vulnerabilidade social todos os meses.

Missa em italiano integra programação

Um dos momentos especiais da programação será a missa em italiano, marcada para o dia 5 de junho, às 18h. A celebração será presidida pelo padre Eduardo Cantelli, o sacerdote mais jovem da Diocese de Caxias do Sul.

Programação:

Domingo (31)

Tema: Santíssima Trindade, modelo de comunidade

Santíssima Trindade, modelo de comunidade Convidados: Batismo, Pastoral Familiar e profissionais da saúde

Batismo, Pastoral Familiar e profissionais da saúde Comunidade: São José Operário | Fenavinho

São José Operário | Fenavinho Doação: óleo de cozinha

Segunda-feira (1º)

Tema: Cristo, a pedra angular da casa dos irmãos

Cristo, a pedra angular da casa dos irmãos Convidados: Catequistas da paróquia

Catequistas da paróquia Comunidades: N. Sra. Medianeira, N. Sra. das Graças | Eucaliptos e Matriz

N. Sra. Medianeira, N. Sra. das Graças | Eucaliptos e Matriz Doação: arroz

Terça-feira (2)

Tema: “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”; não deixeis que o engano abale a vossa firmeza na fé

“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”; não deixeis que o engano abale a vossa firmeza na fé Convidados: RCC, sociedades de vida apostólica e autoridades

RCC, sociedades de vida apostólica e autoridades Comunidades: São Miguel e São Pedro | Salgado

São Miguel e São Pedro | Salgado Doação: feijão

Quarta-feira (3)

Tema: Santo Antônio, discípulo do Ressuscitado

Santo Antônio, discípulo do Ressuscitado Convidados: Pastoral das Exéquias e agentes funerários

Pastoral das Exéquias e agentes funerários Comunidades: Divino Espírito Santo | Burati e Santíssima Trindade | Zemith

Divino Espírito Santo | Burati e Santíssima Trindade | Zemith Doação: farinha de milho

Quinta-feira – Corpus Christi (4)

Tema: Santo Antônio e a Eucaristia

Santo Antônio e a Eucaristia Convidados: PPI, visitadores, ministros extraordinários da comunhão e Pastoral da Saúde do hospital

PPI, visitadores, ministros extraordinários da comunhão e Pastoral da Saúde do hospital Comunidades: Santa Maria Goretti e N. Sra. Lourdes | Gruta

Santa Maria Goretti e N. Sra. Lourdes | Gruta Doação: farinha de trigo

Sexta-feira (5) – Missa em italiano

Tema: Sant’Antonio ci fà fratelli (Santo Antônio nos faz irmãos)

Sant’Antonio ci fà fratelli (Santo Antônio nos faz irmãos) Convidados: Ministros da Palavra, Circolo Trentino, Associação Veneta e comissão da 21ª Fenavinho

Ministros da Palavra, Circolo Trentino, Associação Veneta e comissão da 21ª Fenavinho Comunidades: N. Sra. Aparecida | Conceição e N. Sra. de Fátima | Cohab

N. Sra. Aparecida | Conceição e N. Sra. de Fátima | Cohab Doação: café

Sábado (6)

Tema: “E a pobre viúva deu mais que todos”; o Senhor afaste de todos nós a hipocrisia e a falsidade

“E a pobre viúva deu mais que todos”; o Senhor afaste de todos nós a hipocrisia e a falsidade Convidados: CLJ da Diocese

CLJ da Diocese Comunidades: N. Sra. da Saúde | Vinhedos e São Paulo Apóstolo | Tancredo

N. Sra. da Saúde | Vinhedos e São Paulo Apóstolo | Tancredo Doações: açúcar e sal

Domingo (7)

Tema: A vocação missionária de Santo Antônio

A vocação missionária de Santo Antônio Convidados: Irmãs Scalabrinianas, Irmãs Pastorinhas, Irmãs do Sagrado Coração, Samu e bombeiros

Irmãs Scalabrinianas, Irmãs Pastorinhas, Irmãs do Sagrado Coração, Samu e bombeiros Comunidade: Santa Catarina | Licorsul

Santa Catarina | Licorsul Doação: leite

Segunda-feira (8)

Tema: Aquele que chamou Antônio continua a chamar

Aquele que chamou Antônio continua a chamar Convidados: Zeladoras, Cursilho e Emaús

Zeladoras, Cursilho e Emaús Comunidades: Imaculada Conceição | Barracão e Santa Paulina | Vista Alegre

Imaculada Conceição | Barracão e Santa Paulina | Vista Alegre Doação: massa

Terça-feira (9)

Tema: Com Santo Antônio, irmãos em busca do céu

Com Santo Antônio, irmãos em busca do céu Convidados: Pastoral da Dignidade da Mulher, Liga de Combate ao Câncer e Delegacia da Mulher

Pastoral da Dignidade da Mulher, Liga de Combate ao Câncer e Delegacia da Mulher Comunidades: N. Sra. do Rosário | Progresso II e Jesus Bom Pastor | Cruzeiro

N. Sra. do Rosário | Progresso II e Jesus Bom Pastor | Cruzeiro Doação: biscoito

Quarta-feira (10)

Tema: Santo Antônio, humilde servidor

Santo Antônio, humilde servidor Convidados: Coletores de ofertas, Exército, policiais militares e civis, Guarda Civil Municipal e Departamento Municipal de Trânsito

Coletores de ofertas, Exército, policiais militares e civis, Guarda Civil Municipal e Departamento Municipal de Trânsito Comunidades: Santo Antoninho e N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II

Santo Antoninho e N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II Doações: sardinha e molho de tomate

Quinta-feira (11)

Tema: Santo Antônio, discípulo do Príncipe da Paz

Santo Antônio, discípulo do Príncipe da Paz Convidados: Equipes de Nossa Senhora e Movimento Caminhando com Maria

Equipes de Nossa Senhora e Movimento Caminhando com Maria Comunidades: São Cristóvão | Vila Nova e Santa Lúcia | Progresso

São Cristóvão | Vila Nova e Santa Lúcia | Progresso Doações: produtos de higiene e limpeza

Sexta-feira (12)