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Trezena da Festa de Santo Antônio começa neste domingo, em Bento Gonçalves, com arrecadação solidária

Em cada noite, os participantes são convidados a doar alimentos não perecíveis, cobertores e materiais de higiene, que serão destinados à Casa Pão dos Pobres; no dia 5 de junho será celebrada missa em italiano

Pablo Ribeiro

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