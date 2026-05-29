Trezena da Festa de Santo Antônio começa neste domingo, em Bento Gonçalves, com arrecadação solidária

A Paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves inicia neste domingo (31) a Trezena da 148ª Festa de Santo Antônio. As celebrações seguem até 12 de junho, sempre às 18h, em preparação ao Dia Festivo do padroeiro.
Neste ano, a reflexão da trezena será voltada à devoção a Santo Antônio e à intercessão do santo pelas famílias, trabalhadores, jovens e pela comunidade. A programação contará com a participação de comunidades, grupos, movimentos e pastorais da paróquia, além de instituições da sociedade civil de Bento Gonçalves.
Durante as missas, as comunidades convidadas irão levar estandartes com a imagem de seus padroeiros. Os símbolos participarão da procissão de entrada como forma de representar a união da paróquia entre diferentes grupos e serviços.
Com o lema Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos, a festa deste ano também terá caráter solidário. Em cada noite da trezena, os participantes são convidados a doar alimentos não perecíveis, cobertores e materiais de higiene. Os itens arrecadados serão destinados à Casa Pão dos Pobres. Segundo a Paróquia Santo Antônio, a Pastoral Social atende cerca de 400 famílias em situação de vulnerabilidade social todos os meses.
Missa em italiano integra programação
Um dos momentos especiais da programação será a missa em italiano, marcada para o dia 5 de junho, às 18h. A celebração será presidida pelo padre Eduardo Cantelli, o sacerdote mais jovem da Diocese de Caxias do Sul.
Programação:
Domingo (31)
- Tema: Santíssima Trindade, modelo de comunidade
- Convidados: Batismo, Pastoral Familiar e profissionais da saúde
- Comunidade: São José Operário | Fenavinho
- Doação: óleo de cozinha
Segunda-feira (1º)
- Tema: Cristo, a pedra angular da casa dos irmãos
- Convidados: Catequistas da paróquia
- Comunidades: N. Sra. Medianeira, N. Sra. das Graças | Eucaliptos e Matriz
- Doação: arroz
Terça-feira (2)
- Tema: “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”; não deixeis que o engano abale a vossa firmeza na fé
- Convidados: RCC, sociedades de vida apostólica e autoridades
- Comunidades: São Miguel e São Pedro | Salgado
- Doação: feijão
Quarta-feira (3)
- Tema: Santo Antônio, discípulo do Ressuscitado
- Convidados: Pastoral das Exéquias e agentes funerários
- Comunidades: Divino Espírito Santo | Burati e Santíssima Trindade | Zemith
- Doação: farinha de milho
Quinta-feira – Corpus Christi (4)
- Tema: Santo Antônio e a Eucaristia
- Convidados: PPI, visitadores, ministros extraordinários da comunhão e Pastoral da Saúde do hospital
- Comunidades: Santa Maria Goretti e N. Sra. Lourdes | Gruta
- Doação: farinha de trigo
Sexta-feira (5) – Missa em italiano
- Tema: Sant’Antonio ci fà fratelli (Santo Antônio nos faz irmãos)
- Convidados: Ministros da Palavra, Circolo Trentino, Associação Veneta e comissão da 21ª Fenavinho
- Comunidades: N. Sra. Aparecida | Conceição e N. Sra. de Fátima | Cohab
- Doação: café
Sábado (6)
- Tema: “E a pobre viúva deu mais que todos”; o Senhor afaste de todos nós a hipocrisia e a falsidade
- Convidados: CLJ da Diocese
- Comunidades: N. Sra. da Saúde | Vinhedos e São Paulo Apóstolo | Tancredo
- Doações: açúcar e sal
Domingo (7)
- Tema: A vocação missionária de Santo Antônio
- Convidados: Irmãs Scalabrinianas, Irmãs Pastorinhas, Irmãs do Sagrado Coração, Samu e bombeiros
- Comunidade: Santa Catarina | Licorsul
- Doação: leite
Segunda-feira (8)
- Tema: Aquele que chamou Antônio continua a chamar
- Convidados: Zeladoras, Cursilho e Emaús
- Comunidades: Imaculada Conceição | Barracão e Santa Paulina | Vista Alegre
- Doação: massa
Terça-feira (9)
- Tema: Com Santo Antônio, irmãos em busca do céu
- Convidados: Pastoral da Dignidade da Mulher, Liga de Combate ao Câncer e Delegacia da Mulher
- Comunidades: N. Sra. do Rosário | Progresso II e Jesus Bom Pastor | Cruzeiro
- Doação: biscoito
Quarta-feira (10)
- Tema: Santo Antônio, humilde servidor
- Convidados: Coletores de ofertas, Exército, policiais militares e civis, Guarda Civil Municipal e Departamento Municipal de Trânsito
- Comunidades: Santo Antoninho e N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II
- Doações: sardinha e molho de tomate
Quinta-feira (11)
- Tema: Santo Antônio, discípulo do Príncipe da Paz
- Convidados: Equipes de Nossa Senhora e Movimento Caminhando com Maria
- Comunidades: São Cristóvão | Vila Nova e Santa Lúcia | Progresso
- Doações: produtos de higiene e limpeza
Sexta-feira (12)
- Tema: Com Santo Antônio, amar como Jesus amou
- Convidados: Casa Pão dos Pobres, Bazar Santo Antônio e Pastoral das Fraldas
- Comunidades: N. Sra. do Carmo | Borgo e São Francisco de Assis | São Francisco
- Doações: cobertores e toalhas