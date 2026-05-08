Três adultos e uma bebê ficam feridos após acidente na RS-122, em Caxias do Sul

Quatro pessoas, sendo três adultos e um bebê, ficaram feridos em um acidente na RS-122, em Caxias do Sul, na noite de quinta-feira (7). A ocorrência foi registrada por volta das 21h35min no km 64, próximo ao bairro Forqueta.

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Conforme nota do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um veículo Fiat Palio se deslocava do bairro Forqueta e acessou a rodovia no sentido a Caxias, momento em que houve a colisão contra um Ford Focus. Com o impacto, os veículos acabaram cruzando o canteiro central, invadindo a pista contrária e batendo em um Volkswagen Santana e em uma motocicleta Honda CG 160 Fan.

Segundo o CRBM, os condutores da moto, do Palio e do Focus ficaram feridos e foram atendidos pela ambulância da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

Uma bebê de 11 meses, que estava no Santana, foi encaminhada ao Hospital São Carlos, em Farroupilha.