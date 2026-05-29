Geral

Atenção, motorista 
Notícia

Trânsito na RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores, terá trechos interditados por 60 dias para obras  

Bloqueio começa neste sábado (30) a pedido do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), para a realização das obras de recuperação 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS