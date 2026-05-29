Trânsito na RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores, terá trechos interditados por 60 dias para obras  

Os motoristas que circulam pela RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores, devem ficar atentos. Isso porque a partir deste sábado (30) inicia um bloqueio total na rodovia, que deve durar 60 dias.
A interrupção no fluxo foi solicitada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que irá realizar obras emergenciais de recuperação na rodovia.
O bloqueio será em dois trechos: entre o km 7,2 e o km 9,2; e entre o km 0 e o km 7,2. Os pontos abrangem a comunidade de Santana, em Antônio Prado, e o entroncamento com a BR-470, em Vila Flores.
Moradores locais terão liberação para circular, sendo proibida a passagem de veículos pesados. Conforme o Daer, as equipes trabalham em obras de contenção de encostas, na reconstrução da base da pista e na implantação de novos sistemas de drenagem, assim como na pavimentação e sinalização da pista.
Rotas alternativas
A orientação do Daer é para que os motoristas adotem rotas alternativas enquanto durarem as obras na RS-437:
- Opção 1: utilização da BR-470, por meio do sistema de comboio operacionalizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
- Opção 2: desvio pela Estrada Geral Santa Bárbara, no município de Veranópolis, passando por Cotiporã, com acesso à RS-431. Na sequência, o motorista deve seguir pela BR-470, ingressar na RS-453 e, por fim, acessar a RS-448.