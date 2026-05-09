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Dia das Mães
Notícia

Trabalho, exercícios físicos e amigos: caxienses contam como mantêm a individualidade depois da maternidade

Para psicóloga, processo pode ser tornar mais leve com pequenas metas diárias, ajuda da rede de apoio e hobbies que não exijam produtividade

Alana Fernandes

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