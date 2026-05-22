"Tinder das Figurinhas": saiba como funciona site criado por caxiense para facilitar troca de cromos da Copa do Mundo

Gabriel Scariot, de 16 anos, criou o "Tinder das Figurinhas". Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Para completar o álbum da Copa do Mundo é necessário encontrar 980 figurinhas. E, pensando em facilitar a troca de cromos entre os amigos, o estudante caxiense Gabriel Scariot, de 16 anos, desenvolveu o Tinder das Figurinhas.

A plataforma, criada nesse mês, tem como objetivo organizar as trocas e ajudar os usuários a encontrar as figurinhas faltantes. A ideia, como conta o aluno do La Salle Carmo, foi reunir, em um único lugar, as repetidas e as que ainda faltam para completar a coleção:

— Eu via muita gente trocando figurinhas pelo WhatsApp, mas começou a ficar difícil de organizar. Era complicado visualizar quais eu tinha e quais faltavam. Então, fiz o app para facilitar.

O site tem como objetivo organizar a troca de figurinhas com outras pessoas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Com o auxílio da inteligência artificial e com conhecimentos de programação, que começou a estudar em 2023, Scariot desenvolveu o site em apenas duas semanas. A plataforma é gratuita.

— A IA facilitou tudo. Sem essas ferramentas, eu levaria mais de um mês para fazer um portal desses — explica.

Como funciona o "Tinder das Figurinhas"

Após entrar no site (gzh.digital/tinderdasfigurinhas), o usuário precisa fazer um cadastro (com nome, telefone, e-mail, cidade e a criação de uma senha) e informar quais figurinhas procura e quais têm repetidas — em cada uma das 48 seleções deste ano da Copa do Mundo. Clicando duas vezes em cima da figurinha, que ficará pintada na cor laranja, irão aparecer os usuários que têm as que estão sendo procuradas — aí é só dar "match" (termo que se popularizou com os aplicativos de relacionamento e que corresponde a "corresponder"). Depois disso, o sistema gera uma mensagem automática para o WhatsApp dos usuários, que podem, assim, combinar a troca.

Site desenvolvido por Gabriel. Ariéli Ziegler / Agencia RBS