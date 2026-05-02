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"Tem mais carro do que gente": Paraí tem 7.194 habitantes e 7.245 veículos emplacados na cidade

Apesar do trânsito tranquilo na maior parte do dia, moradores reclamam da falta de vagas de estacionamento na área central do município 

Gabriela Alves

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