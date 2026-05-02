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Tarifa a R$ 1,25 e 300 mil passageiros: como era o serviço de táxi-lotação em Caxias do Sul no início dos anos 2000

Sistema começou a operar com embarque sob demanda e crescimento rápido de usuários; modelo volta ao debate com possibilidade de extinção

Pablo Ribeiro

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