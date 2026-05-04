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Sine de Carlos Barbosa promove feirão de empregos na próxima semana 

Ação acontece na próxima terça-feira, dia 12, em uma sala anexa ao Palco da Estação. Ao todo, 13 empresas ofertam oportunidades, como Grendene, Irwin, Nutrire, Santa Clara, entre outras

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