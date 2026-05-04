Sine de Carlos Barbosa promove feirão de empregos na próxima semana 

Moradores da Serra que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho podem se preparar para mais um feirão de empregos. Além da ação que acontece nesta semana em Caxias do Sul, a Agência do FGTAS/Sine organiza a sétima edição do Feirão de Empregos em Carlos Barbosa.

O feirão acontecerá na terça-feira, dia 12 de maio, na sala anexa ao Palco da Estação, na área central, perto da prefeitura. Os candidatos poderão se apresentar das 9h às 13h.

Ao todo, 13 empresas do município estarão com oportunidades em diferentes áreas. São elas: Andreazza, Filos, Galvanotek, Grendene, Irwin, JBS, Lufort, Nicolini, Nutrire, Rudder e Santa Clara, Tacchini Carlos Barbosa e Vitallis Odontologia.

Os candidatos devem portar um documento de identidade com foto, CPF e um currículo atualizado. Durante o feirão, os candidatos deverão conferir as vagas ofertadas diretamente com as empresas e fazer o encaminhamento com a equipe do Sine Móvel. Após essa fase, serão encaminhados para as entrevistas diretamente com as empresas.

Senac e Senai também estarão presentes no feirão, com oficinas e apresentação de cursos de qualificação profissional. O Ciee-RS também estará no evento, divulgando oportunidades de estágio.