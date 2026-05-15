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Secretário de Trânsito de Caxias diz que motoboys não serão autuados por falta de cadastro exigido por lei federal

De acordo com titular da pasta, município entende que muitos não querem se inscrever, mas chamamento é publicado para atender à legislação. Prazo aberto para empresas e autônomos é entre 18 e 29 de maio

Bruno Tomé

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