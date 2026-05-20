Saiba onde trocar figurinhas da Copa do Mundo em Caxias do Sul

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, a principal disputa do momento é completar mais uma edição do álbum de figurinhas do Mundial. São necessários 980 cromos com fotos dos jogadores para preencher todos os espaços.
Para isso, é preciso lidar com as figurinhas repetidas, e os colecionadores têm a missão de realizar trocas para conseguir concluir o álbum. Com isso, diversos pontos de Caxias do Sul promovem encontros para facilitar essa troca entre os fãs.
Confira os locais para troca:
Banca Simas (Rua Marechal Floriano, 433)
- Aos sábados da 13h às 16h
Banca Largo da Prefeitura (Rua Alfredo Chaves, 1235)
- Aos sábados da 9h às 12h
Banca Rio Branco (Rua General Sampaio, 33 - Rio Branco)
- No dia 30 (sábado), a partir das 9h
Espaço torcedor no Villagio Caxias (Rodovia RSC 453, 2780 - Desvio Rizzo)
- Todos os dias das 10h às 22h
Super Arena Panini no Bourbon Shopping San Pelegrino (Av. Rio Branco, 425 - São Pelegrino)
- Todos os dias das 12h às 20h
Trishop Gambino (Rua Sinimbu, 2530 - Centro)
- Aos sábados das 9h às 17h
Felippi's Lanches (Rua Antônio Ribeiro Mendes, 2475 - Santa Catarina)
- Terças e quartas-feiras a partir das 18h30min
Orla Beach Sports (Rua Domingos Chies, 1186 - Interlagos)
- Aos sábados às 14h