Saiba onde trocar figurinhas da Copa do Mundo em Caxias do Sul

Às vésperas da Copa do Mundo de 2026 , a principal disputa do momento é completar mais uma edição do álbum de figurinhas do Mundial . São necessários 980 cromos com fotos dos jogadores para preencher todos os espaços.

Para isso, é preciso lidar com as figurinhas repetidas, e os colecionadores têm a missão de realizar trocas para conseguir concluir o álbum. Com isso, diversos pontos de Caxias do Sul promovem encontros para facilitar essa troca entre os fãs.