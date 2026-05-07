RS -122 terá novo bloqueio total nesta quinta-feira em Caxias do Sul

A RS-122 terá mais um bloqueio total na manhã desta quinta-feira (7). A interrupção deverá começar por volta das 10h no km 71,6 da rodovia estadual, próximo às empresas Hyva e Iveco. O motivo é a detonação de rocha para a obra de duplicação do trecho no chamado Contorno Norte. As informações são da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha.

Segundo a CSG, o bloqueio se inicia às 10h, em ambos os sentidos, e a detonação está prevista para ocorrer às 10h05min. O tempo estimado de interrupção será de 60 minutos, para limpeza e liberação total da pista.