Rota Romântica comemora 30 anos valorizando as paisagens, os sabores e os costumes que unem Serra e Vale dos Sinos

Placa de sinalização da Rota Romântica na BR-116, entre Nova Petrópolis e Picada Café: são 14 municípios ao longo do caminho, conectando a Serra e o Vale do Sinos Porthus Junior / Agencia RBS

No dia 22 de abril de 1996, 11 prefeitos das regiões da Serra e do Vale do Sinos, alguns deles cansados de ver os turistas passarem reto por suas cidades ao viajar pela BR-116, assinaram o documento que oficializou a criação da Associação Rota Romântica. Trinta anos depois, a entidade, que colocou no mapa turístico municípios que pouco exploravam suas riquezas naturais e culturais, celebra como principal conquista aquilo que também é o maior desafio para os próximos 30 anos: manter diferentes perfis e ideologias unidos em torno de uma ideia de desenvolvimento do turismo regional.

– Nossa conquista maior é trabalhar com 14 municípios, administrados por pessoas que pensam diferente, que são de partidos diferentes, mas mesmo assim conseguimos fazer com que todos se unam em torno da percepção de que juntos conseguimos escrever e contar melhor a nossa história. O maior desafio que enxergamos é seguir levando a novos administradores essa ideia de não enxergar o município vizinho como um concorrente, mas, sim, como um parceiro – avalia Terezinha Marina Kuhn Haas, presidente da entidade, que tem sua sede em Nova Petrópolis.

Parque Municipal Jorge Kuhn, em Picada Café, já foi sede e é um dos atrativos da Rota Romântica Ulisses Castro / Agencia RBS

Formada atualmente por 14 municípios do Vale do Sinos e da Serra Gaúcha, a Rota Romântica surgiu inspirada na Romantische Strasse, uma das rotas turísticas mais tradicionais da Alemanha, estabelecida nos anos 1950 e que conecta cidades medievais e paisagens alpinas ao longo de 400 quilômetros, no sul do país. Além de atrair mais visitantes à região de colonização germânica no Estado, valorizando diferentes aspectos da herança cultural e as paisagens naturais, havia na ideia original a intenção de fomentar o turismo em municípios menores, como recorda um dos dirigentes históricos da entidade, o empresário Cláudio Weber.

– Acho que a Rota Romântica trouxe um outro olhar para a Serra gaúcha, no eixo da Região das Hortênsias. A grande vitória, ao meu ver, foi conseguir integrar municípios que não estavam numa projeção turística expoente, como já era o caso de Gramado e Canela na época, e que puderam também começar a trabalhar o turismo em seu território, criar atrativos e divulgar suas belezas, tornando mais abrangente a visitação à nossa região. Penso que, se cada município trabalhasse de forma isolada, cada um puxando para o seu lado, desenvolver o turismo regional seria um trabalho muito mais difícil – comenta Weber, que atualmente se dedica à gestão de parques em diferentes cidades do Brasil concedidos à empresa Urbanes, entre eles o Parque Aldeia do Imigrante, em Nova Petrópolis.

"Se cada município trabalhasse de forma isolada, cada um puxando para o seu lado, desenvolver o turismo regional seria um trabalho muito mais difícil", diz ex-dirigente da Associação Rota Romântica Camila Hermes / Agencia RBS

Ao olhar para as três décadas de história, Weber considera que um marco decisivo para a consolidação da Rota Romântica foi o convênio com a Romantische Strasse, assinado em 2007:

– A parceria com a Alemanha deu outra envergadura para a Rota Romântica quando conseguimos formalizá-la. Ali se construiu uma ponte que nos ajudou a consolidar o trabalho com a realização de diversas missões técnicas, intercâmbio de grupos artísticos , entre outras frentes que abriram um leque de oportunidades empresariais em diferentes setores.

“Papel da entidade é conectar as cidades e dar visibilidade”

Placa de sinalização do circuito cicloturístico Associação Rota Romântica / Divulgação

Formada originalmente por São Leopoldo, Novo Hamburgo, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Presidente Lucena, Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São Francisco de Paula, ao longo dos anos a Rota incorporou as cidades de Estância Velha, Santa Maria do Herval e Linha Nova. Para Terezinha Haas, a composição da Rota Romântica contempla um jeito de ser que une os diferentes municípios e que é um ingrediente tão importante quanto a arquitetura ou a gastronomia para encantar os visitantes:

– Temos nossas bandinhas, nossos grupos de dança, corais, nosso gosto por plantar muitas flores nos jardins de casa, de ter nossas praças floridas. A imigração alemã foi um dos suportes culturais para a criação do roteiro, mas também é muito importante oferecer ao longo da Rota toda uma diversidade étnica, que vai desde a colônia japonesa de Ivoti até a figura do gaúcho de Cima da Serra, de São Francisco de Paula.

Mapa da Rota Romântica. Associação surgiu com 11 municípios e ao longo do tempo outros três foram agregados: Linha Nova, Santa Maria do Herval e Estância Velha Associação Rota Romântica / Divulgação

Tendo como símbolo os plátanos, que no outono formam exuberantes túneis coloridos sobre a BR-116, a Rota Romântica tem como operadora oficial a agência turística Rossi, de São Leopoldo, que atualmente oferece seis roteiros oficiais. Alguns deles são temáticos, como o Roteiro dos Sinos, que percorre templos religiosos luteranos e católicos, enquanto outros são voltados para a degustação de cervejas artesanais e doces coloniais ou visitação a parques floridos e casarões históricos. Também entre os produtos criados para valorizar as paisagens bucólicas da região estão o circuito de caminhada, que é autoguiado e percorre oito municípios, e o circuito de cicloturismo, que percorre os 14 municípios da rota e é operado pela agência Desbrave.

– Os mantenedores da Rota Romântica são os municípios. O papel da entidade é olhar para esse território e ver como a gente pode se conectar para dar visibilidade às coisas a fazer neste espaço. Assim surgiram os circuitos de caminhada e de cicloturismo e os roteiros temáticos, a fim de permitir que as pessoas possam fazer sua visitação de forma agradável, mas também didática e profissional. Ao turista, muitas vezes, pouco importa saber em que município da região ele está. Da mesma forma, para nós o importante é tê-lo conosco – destaca Terezinha Haas