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Rota Romântica comemora 30 anos valorizando as paisagens, os sabores e os costumes que unem Serra e Vale dos Sinos

Rota que conecta 14 municípios das regiões surgiu inspirada em roteiro pelo interior da Alemanha e tem circuitos de caminhada e de cicloturismo entre os atrativos principais

Andrei Andrade

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