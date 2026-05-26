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Romeiros enfrentam chuva e longa jornada para cumprir promessas e agradecer a Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha

Nesta terça-feira (26), data em homenagem à Santa, milhares de fiéis passam pela Linha Palmeiro, entre Caxias do Sul e Farroupilha, para chegarem ao Santuário 

Renata Oliveira Silva

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Marcos Cardoso

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