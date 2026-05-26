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66ª edição
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Romaria a Pé reúne milhares para marcar o encerramento da programação de Caravaggio em Canela

Fiéis enfrentaram frio e tempo instável para percorrer os sete quilômetros deste a Catedral de Pedra até o Santuário. Organização estima que, ao longo do mês, 50 mil pessoas tenham passado pelo templo 

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