Romaria a Pé reúne milhares para marcar o encerramento da programação de Caravaggio em Canela

Milhares de fiéis encararam o frio para percorrer os sete quilômetros entre a Catedral de Pedra e o Santuário, nesta terça Diego Santos / Divulgação

A tradicional Romaria a Pé marcou, nesta terça-feira (26), o encerramento da 66ª Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio, em Canela. Milhares de fiéis percorreram os sete quilômetros entre a Catedral de Pedra e o Santuário, em um testemunho de fé, gratidão e devoção que tomou as ruas da cidade no dia dedicado à santa.

Entre os romeiros, chamaram atenção os pagadores de promessas que seguiram o trajeto carregando cruzes, descalços ou levando flores. Crianças vestidas de anjo também emocionaram quem acompanhava a caminhada, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.

Registro da Romaria a Pé, nesta terça-feira, que marcou o encerramento da programação religiosa em Canela Diego Santos / Divulgação

A programação da romaria mobilizou Canela durante todo o mês de maio, com novenas, missas, atividades culturais e momentos de convivência. Nos últimos dias, o evento reuniu jovens na Jornada Diocesana da Juventude, promoveu a Romaria Motorizada e de Ciclistas, com cerca de 4,5 mil veículos e bicicletas, além do tradicional Terço Luminoso.