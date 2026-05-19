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Reconstruída após enchente de 2023, ponte entre Guaporé e Arvorezinha será inaugurada no dia 31

Estrutura na localidade de Linha Quarta Baixa recebeu investimento de R$ 8,1 milhões e terá liberação para o tráfego após cerimônia oficial

Pablo Ribeiro

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