Reconstruída após enchente de 2023, ponte entre Guaporé e Arvorezinha será inaugurada no dia 31

Nova estrutura possui 110 metros de comprimento e cerca de oito metros de largura. Prefeitura de Guaporé / Divulgação

Quase três anos após a enchente que destruiu a antiga ponte sobre o Rio Guaporé, a ligação entre os municípios de Guaporé e Arvorezinha será retomada oficialmente. A nova estrutura, construída na localidade de Linha Quarta Baixa, será inaugurada no dia 31, com liberação do tráfego após cerimônia oficial.

A obra foi executada com recursos do Governo Federal, por meio da Defesa Civil Nacional, e teve coordenação administrativa da prefeitura de Arvorezinha. O investimento total é de R$ 8,1 milhões.

A nova ponte possui 110 metros de comprimento, cerca de oito metros de largura e altura aproximada de 20 metros no vão central. A estrutura substitui a antiga travessia, que tinha 75 metros de extensão e 4,5 metros de largura e foi levada pela força da água em setembro de 2023.

Segundo as prefeituras, a nova construção deve garantir mais segurança e melhorar a ligação entre os dois municípios, utilizada diariamente por moradores, produtores rurais e transportadores.

Segundo a prefeitura de Guaporé, todas as estruturas de concreto já foram concluídas. Construtora JB / Divulgação

A obra está na fase final de execução. Conforme a prefeitura de Guaporé, todas as estruturas de concreto já foram concluídas e restam apenas serviços complementares, como instalação de juntas de dilatação, sinalização, proteção dos taludes e ajustes nos acessos.

A ponte foi construída em concreto pela Construtora JB, do Paraná, e tem cinco vãos, quatro apoios intermediários e duas cabeceiras laterais. Para a pista de rolamento, foram instaladas 25 vigas protendidas de 21,2 metros de comprimento e cerca de 30 toneladas cada.