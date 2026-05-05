Quatro pessoas são condenadas por morte de homem em briga de vizinhos no bairro Planalto, em Caxias

Quatro pessoas foram condenadas pela morte de Felipe Rodrigues Ribeiro, então com 32 anos, em outubro de 2023 no bairro Planalto, em Caxias do Sul. Segundo o processo criminal, Ribeiro foi espancado no pátio de casa. Os dois filhos, então com sete e nove anos, presenciaram o crime.

De acordo com decisão do Tribunal do Júri de Caxias do Sul, divulgada nesta terça-feira (5), os réus Adrian Esteves Ribeiro da Silva, Ítalo Matias Lucas, Camille Poliana Rodrigues e Eliane Aparecida da Silva foram considerados culpados. O julgamento ocorreu nos dias 29 e 30 de abril.

Leia Mais Condutor é investigado por atropelar e matar caminhoneiro na BR-470, em Carlos Barbosa

Havia ainda um quinto envolvido, um adolescente, que cumpriu medida socioeducativa e atualmente está em liberdade assistida. Além disso, outros dois réus foram absolvidos.

Silva e Lucas foram condenados pelos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores. A pena fixada foi de 17 anos e oito meses de reclusão para Silva e de 21 anos e 10 meses de reclusão para Lucas, que está foragido, segundo a Justiça.

Já Camille e Eliane foram condenadas pelo crime de homicídio qualificado, com as penas fixadas em 17 anos e oito meses e em 20 anos de reclusão, respectivamente. Todos foram condenados em regime fechado e não podem recorrer em liberdade.

De acordo com a Justiça, já existia um registro de desavença entre os condenados e Ribeiro. A acusação detalha que os quatro condenados e um adolescente teriam atacado a vítima com socos, chutes, pedradas e golpes de machado, na frente dos filhos da vítima. As crianças correram para dentro de casa e se esconderam em um armário até a chegada da polícia.