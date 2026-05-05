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Tribunal do Júri
Notícia

Quatro pessoas são condenadas por morte de homem em briga de vizinhos no bairro Planalto, em Caxias

Felipe Rodrigues Ribeiro, então com 32 anos, foi morto com socos, chutes, pedras e golpes de machado na frente dos dois filhos. Um dos acusados está foragido

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