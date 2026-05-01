Promessa de ministro não se concretiza e publicação de licitação de viaduto da BR-116, em Caxias, fica para junho

Não se concretizou a previsão de que o edital de licitação para a construção do viaduto da BR-116, em Caxias do Sul, seria publicado em abril deste ano. O anúncio foi feito três meses atrás pelo então ministro dos Transportes, Renan Filho, em visita à cidade.
Até esta sexta-feira (1°) pela manhã, não havia sido publicado o certame para seleção da empresa que irá construir a elevada no cruzamento da rodovia federal com a Perimetral Norte, um ponto de gargalo de trânsito consolidado.
Na época, Renan Filho mencionou, em coletiva de imprensa nos pavilhões da Festa da Uva, que a obra terá investimento de cerca de R$ 80 milhões. Ele assegurou que o principal fundamento do viaduto será permitir que o trânsito flua de forma contínua, sem paradas.
Por meio de nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirma que a licitação tem estimativa de publicação para junho. A autarquia acrescenta no comunicado que não teria ocorrido um atraso e que o certame está "seguindo o rito administrativo previsto".
O Ministério dos Transportes não retornou ao contato da reportagem.
Renan Filho (MDB) deixou o Ministério dos Transportes no começo de abril para se candidatar ao governo de Alagoas — cargo que exerceu por dois mandatos, entre 2015 e 2022. Atualmente, ele é senador pelo Estado.
O titular dos Transportes agora é o advogado e contador George André Palermo Santoro, ex-secretário executivo da pasta.
O que se sabe até agora sobre a futura obra:
- O objetivo central da obra é separar o fluxo de passagem da BR-116 do tráfego local que acessa bairros como De Lazzer e Diamantino.
- O viaduto foi inscrito no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) a partir de um projeto elaborado pela prefeitura em 2023 e, desde então, passou por adequações técnicas do Dnit.
- A BR-116 será elevada nos dois sentidos, mantendo pista duplicada, permitindo que o tráfego de longa distância siga sem interrupções.
- O viaduto mantém a ideia de uma estrutura estaiada, com grande vão, e terá aproximadamente 500 metros de extensão. A solução técnica definitiva — se totalmente estaiada ou em balanço sucessivo, com pilares — ficará a cargo da empresa vencedora da licitação.
- Na parte inferior da estrutura, está prevista a implantação de uma rotatória de três faixas para organizar o acesso ao bairro Diamantino, no ponto onde hoje há semáforos, que deixarão de ser necessários.
- O projeto também prevê pistas laterais duplicadas para os acessos entre a Perimetral Norte e a BR-116. Quem sai da Perimetral em direção a Ana Rech seguirá por baixo do viaduto e acessará a pista principal após a unidade da PRF. No sentido oposto, o acesso à Perimetral ocorrerá por pista lateral próxima à PRF, garantindo maior fluidez e organização ao trânsito.
- O prazo de execução da obra deve variar entre 12 e 18 meses, dependendo das condições do solo e das estratégias adotadas para minimizar os impactos no trânsito durante a construção.