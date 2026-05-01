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Expectativa frustrada
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Promessa de ministro não se concretiza e publicação de licitação de viaduto da BR-116, em Caxias, fica para junho

Anúncio de Renan Filho, então titular dos Transportes, foi feito há três meses em visita à cidade. Dnit garante que certame está "seguindo o rito administrativo previsto" para ser lançado

Luca Roth

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