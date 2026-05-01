Promessa de ministro não se concretiza e publicação de licitação de viaduto da BR-116, em Caxias, fica para junho

Elevada ficará no cruzamento da rodovia federal com a Perimetral Norte, um ponto de gargalo de trânsito consolidado. Porthus Junior / Agencia RBS

Não se concretizou a previsão de que o edital de licitação para a construção do viaduto da BR-116, em Caxias do Sul, seria publicado em abril deste ano. O anúncio foi feito três meses atrás pelo então ministro dos Transportes, Renan Filho, em visita à cidade.

Até esta sexta-feira (1°) pela manhã, não havia sido publicado o certame para seleção da empresa que irá construir a elevada no cruzamento da rodovia federal com a Perimetral Norte, um ponto de gargalo de trânsito consolidado.

Na época, Renan Filho mencionou, em coletiva de imprensa nos pavilhões da Festa da Uva, que a obra terá investimento de cerca de R$ 80 milhões. Ele assegurou que o principal fundamento do viaduto será permitir que o trânsito flua de forma contínua, sem paradas.

Por meio de nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirma que a licitação tem estimativa de publicação para junho. A autarquia acrescenta no comunicado que não teria ocorrido um atraso e que o certame está "seguindo o rito administrativo previsto".

O Ministério dos Transportes não retornou ao contato da reportagem.

Renan Filho em janeiro, em Caxias do Sul, durante caravana "Na Boleia do Brasil". Neimar De Cesero / Agencia RBS

Renan Filho (MDB) deixou o Ministério dos Transportes no começo de abril para se candidatar ao governo de Alagoas — cargo que exerceu por dois mandatos, entre 2015 e 2022. Atualmente, ele é senador pelo Estado.

O titular dos Transportes agora é o advogado e contador George André Palermo Santoro, ex-secretário executivo da pasta.

O que se sabe até agora sobre a futura obra: