Projeto de eletrificação do transporte coletivo de Caxias avança com visita de técnicos de programa nacional

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O grupo visitou as EPIs Floresta e Imigrante. Clever Moreira / Divulgação

Como um dos objetivos de modernização do transporte coletivo de Caxias do Sul, como a troca para veículos elétricos, a estruturação de soluções de mobilidade urbana sustentável em Caxias do Sul está avançando. Recentemente o município recebeu uma comissão técnica do Programa Mutirão Brasil para conhecer a cidade e o funcionamento atual das linhas urbanas.

A cidade da Serra é única do Rio Grande do Sul contemplada pelo Mutirão no segmento Projetos de Mobilidade Urbana que oferece, sem custos, consultoria da G40 Cities e do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GcoM) em projeto de mobilidade urbana sustentável.

Conforme o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Elói Frizzo, uma das ideias do projeto é a eletrificação dos ônibus coletivos — troca de veículos movidos à diesel por elétricos ou a biogás. Atualmente a frota conta com 230 carros, mas o objetivo seria iniciar as mudanças a partir das linhas com mais movimento e de forma gradual.

— Hoje nós temos 230 ônibus no transporte coletivo, não temos como, de um dia para o outro, eletrificar toda a frota. Mas iniciar, de forma gradual, pelos principais eixos, por exemplo, eixo Floresta-Imigrante, é um dos interesses da prefeitura, pois são ônibus silenciosos, com consumo menor — contou Frizzo.

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O prefeito Adiló Didomenico pontua que, com essa mudança, a tarifa deve reduzir futuramente.

O apoio técnico também discutiu a sugestão de construção de mais três Estações Principais de Integração (EPIs) nos bairros Fátima, São Ciro e Salgado Filho. Uma das prioridades é a do bairro Fátima, a maior das três projetadas, caso não seja possível construir todas simultaneamente.

Além disso, as novas EPIs devem adotar o modelo aberto, diferentemente das atuais. Isso significa que não haverá catracas para acessar a estação e a integração tarifária vai ocorrer por meio do cartão Caxias Urbano, já que 96% dos passageiros já utiliza o meio eletrônico. O grupo, inclusive, conheceu as EPIs Floresta e Imigrante e o sistema de integração das linhas de transporte.

Também visitaram a concessionária Visate para entender o sistema das linhas de transporte, Clever Moreira / Divulgação

Contudo, Frizzo salienta que ainda estão nas etapas iniciais da elaboração do projeto. O prazo final de entrega é abril de 2027. Também complementou como a busca por recursos para implantação das futuras alterações pode ter investimentos privados:

— O que acontece no Brasil hoje, se tu tem bons projetos, as oportunidades surgem. Então, tu pode disputar projetos a nível do orçamento da União, a nível de emendas parlamentares, o importante é ter o projeto na mão.

O que é o Programa Mutirão Brasil

O Programa Mutirão Brasil é iniciativa das redes globais de cidades C40 Cities e do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM) e apoia mais de 50 municípios no desenvolvimento de projetos urbanos de alto impacto nas áreas de mobilidade sustentável, gestão de resíduos, planejamento climático, orçamento climático e acesso a dados para tomada de decisão.