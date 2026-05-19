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Projeto de eletrificação do transporte coletivo de Caxias avança com visita de técnicos de programa nacional

Município recebe consultoria gratuita do Mutirão Brasil para também tratar de novas estações de integração, além de outras soluções de mobilidade sustentável. O projeto final deve ser apresentado somente em 2027

Renata Oliveira Silva

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