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Projeto da nova centralidade de Gramado é aprovado na Câmara; saiba quais os próximos passos

Prefeito Nestor Tissot detalhou como deve avançar o planejamento urbano em área de 900 hectares no norte do município

Pablo Ribeiro

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